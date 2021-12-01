Стилист Елена Тихая упрекнула Тимошенко за наряд из «средневековой тьмы»

Киев, 1 декабря. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко привлекла внимание СМИ и украинцев новым нарядом. Об этом высказались пользователи Сети и эксперты.

Политик явилась на очередное заседание Верховной рады Украины 29 декабря в новом костюме. Одеяние Тимошенко было инкрустировано камнями. Корреспондент украинского «Телеграфа» сфотографировал парламентария и опубликовал кадры в Facebook.

Интернет-пользователи начали активно обсуждать новый наряд Тимошенко. Стилист Елена Тихая даже дала комментарий изданию «Страна», где раскритиковала экс-премьера Украины за неуместные коннотации.

«Смысловая нагрузка декора на воротнике отсылает к эпохам, которые славились стремительным развитием сферы развлечений, "культа наслаждения", инфантильностью и фаворитизмом, когда в аристократических кругах царила чрезмерной роскошь, а народ погряз в средневековой тьме», — сказала эксперт.

По мнению стилиста, показное богатство и намек на статус королевской особы неуместны в рамках текущей ситуации на Украине.

Тимошенко ранее заявила, что только Россия и Белоруссия могут спасти страну от энергетического кризиса. По словам политика, шансы Украины выжить без газа из РФ будут низкими.