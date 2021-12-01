Тимур Батрутдинов рассказал о незавидной судьбе финалистки шоу «Холостяк» Ржаксенской

Москва, 1 декабря. Звезда шоу Comedy Club вспомнил о своем участии в телепроекте «Холостяк». Артист рассказал, что стало с участницей, которой не удалось завоевать его расположение.

Тимур Батрутдинов решил обсудить личную жизнь в шоу «Ошуительное хоу». Так, комик Гарик Харламов спросил артиста, доводилось ли ему встречаться с женщинами, у которых были проблемы с алкоголем. В ответ Батрутдинов вспомнил одну из участниц телепроекта «Холостяк» и признался, что ее судьба оказалась незавидной.

«Галина. Я ее в «Холостяке» не выбрал, кстати. Она спилась, вышла замуж. Ну, в общем, пошла по наклонной», — поделился артист.

Вероятно, речь шла о Галине Ржаксенской. Девушка пыталась добиться любви шоумена и почти преуспела — она дошла до самого финала, но в итоге уступила Дарье Канухе. Батрутдинов был звездой телепроекта в третьем сезоне.

Артист также рассказал о своем опыте использования приложений для знакомств. Батрутдинов признался, что установил Tinder и даже не стал скрывать свою личность, однако в ответ девушки лишь спрашивали, действительно ли это он, но не верили ответу звезды.

Стоит отметить, что личная жизнь Батрутдинова остается в тайне от поклонников. Однако недавно артист признался, что его связывает тесная дружба с телеведущей Ольгой Бузовой.