Американцу, который приехал штурмовать Капитолий с мамой вынесли приговор

Вашингтон, 1 декабря. Суд в США приговорил американца Рассела Джеймс Петерсон, который участвовал в беспорядках у Капитолия 6 января вместе с мамой, на 30 дней тюремного заключения. Об этом сообщает The Huffington Post.

Russell James Peterson called for "war" and his mom bragged about his antics on Facebook after they traveled to D.C. on Jan. 6. https://t.co/6ygB5plkBw — HuffPost Women (@HuffPostWomen) December 1, 2021

Окружной судья США Эми Берман Джексон назначила наказание, которое превышает срок, запрошенный федеральными прокурорами. Она отметила, что решение обусловлено словами самого Петерсона, который призывал «к войне» и хвастался своим поведением в социальных сетях. В частности, он написал, что «6 января было весело лол».

«Особенно меня задело «лол», потому что, как вы поняли, ничего смешного в событиях 6 января не было. Это было отвратительно, это было ужасно, и это совершенно не соответствовало тому, за что выступает наша страна. Мы действительно не знаем, вернется ли все на круги своя, или беспорядочная, насильственная реакция на выборы теперь является приемлемым вариантом для населения», — сказала она.

Подсудимый заявил, что ему стыдно за поведение. В суде он извинился за свои действия и сказал, что хочет «нести свой крест и заплатить за долг».

Петерсон был арестован в феврале в Рочестере, штат Пенсильвания. Первоначально ему было предъявлено четыре обвинения в мелких правонарушениях, но после того, как он заключил сделку со следствием, их сократили до одного. Всего ФБР произвело около 600 арестов в связи с нападением на Капитолий США, и еще сотни дел находятся в работе.

Штурм Капитолия

Сторонники экс-президента Дональда Трампа, недовольные победой Джо Байдена, 6 января устроили штурм Капитолия. Несколько сотен человек прорвали полицейское ограждение и попали внутрь здания, остановив работу Конгресса на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались по причинам, не связанным с насилием.