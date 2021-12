Американцу, который приехал штурмовать Капитолий с мамой вынесли приговор

Вашингтон, 1 декабря. Суд в США приговорил американца Рассела Джеймс Петерсон, который участвовал в беспорядках у Капитолия 6 января вместе с мамой, на 30 дней тюремного заключения. Об этом сообщает The Huffington Post.

Russell James Peterson called for "war" and his mom bragged about his antics on Facebook after they traveled to D.C. on Jan. 6. https://t.co/6ygB5plkBw