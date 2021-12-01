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Обратившемуся к Владимиру Путину якутскому мальчику подарили корову

Политика
Обратившемуся к Владимиру Путину якутскому мальчику подарили корову
pixabay.com/PD

Якутск, 1 декабря. Мальчик из села Арылах в Якутии получил корову, которую он попросил на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Мероприятие проходило 30 июня. Глава государства отвечал на поступающие вопросы в течение 3 часов 42 минут. К Путину также обратился якутский мальчик и попросил корову. Его звонок не обнародовали в прямом эфире, однако записали.

Сначала просьбу жителя села Арылах направили в региональное министерство сельского хозяйства. Однако позже обращение изучили на совещании региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Мальчик получил в дар корову коричневого окраса, он дал животному кличку «Кэскилээнэ».

Ранее активисты Общероссийского народного фронта передали подарки двум детям из Махачкалы. Они также обратились к Владимиру Путину в ходе прямой линии.

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Все новости / Политика / Обратившемуся к Владимиру Путину якутскому мальчику подарили корову
путин подарок корова
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