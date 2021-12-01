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Тель-Авив занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для жизни

Общество
Тель-Авив занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для жизни
ИА «Политика Сегодня»  /  Вячеслав Березниченко

Тель-Авив, 1 декабря. Тель-Авив стал лидером в рейтинге самых дорогих городов для проживания в мире. Исследование провели специалисты аналитического подразделения Economist Intelligence Unit.

Участниками исследования стали 173 города. Аналитики изучили сведения о стоимости 50 тыс. товаров. По сравнению с прошлым годом, столица Израиля поднялась на пять позиций в рейтинге и заняла первое место. На втором месте оказались Париж и Сингапур. Затем следуют Цюрих, Гонконг, Нью-Йорк и Женева.

Также в список самых дорогих городов для проживания вошли Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака. При этом быстрее всех в рейтинге поднялся Тегеран. В исследовании прошлого года он занимал 50 место, а в этом году переместился на 29 позицию.

Власти Израиля ранее открыли границы для путешественников из России. Теперь страну смогут посетить россияне, которые прошли вакцинацию от коронавируса «Спутником V».

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