Тель-Авив занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для жизни

Тель-Авив, 1 декабря. Тель-Авив стал лидером в рейтинге самых дорогих городов для проживания в мире. Исследование провели специалисты аналитического подразделения Economist Intelligence Unit.

Участниками исследования стали 173 города. Аналитики изучили сведения о стоимости 50 тыс. товаров. По сравнению с прошлым годом, столица Израиля поднялась на пять позиций в рейтинге и заняла первое место. На втором месте оказались Париж и Сингапур. Затем следуют Цюрих, Гонконг, Нью-Йорк и Женева.

Также в список самых дорогих городов для проживания вошли Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака. При этом быстрее всех в рейтинге поднялся Тегеран. В исследовании прошлого года он занимал 50 место, а в этом году переместился на 29 позицию.

Власти Израиля ранее открыли границы для путешественников из России. Теперь страну смогут посетить россияне, которые прошли вакцинацию от коронавируса «Спутником V».