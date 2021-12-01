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Ан-Найед понадеялся на справедливое решение суда в отношении кандидатуры Каддафи-младшего

Весь мир
Ан-Найед понадеялся на справедливое решение суда в отношении кандидатуры Каддафи-младшего
facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Триполи, 1 декабря. Глава блока «Возрождение Ливии» Ареф ан-Найед прокомментировал последние события касательно предстоящих президентских выборов, пожелав свершения правосудия в отношении Сейфа аль-Ислама, сына покойного лидера Муаммара Каддафи.

Будучи также одним из претендентов на должность главы государства, политик опубликовал на личной странице в Facebook пост, в котором представил свое мнение о ходе электорального процесса.

«Мы уважаем постановления ливийской судебной системы, позволяющие ряду кандидатов вернуться в президентскую гонку, несмотря на твердую убежденность в содержании поданной нами апелляции», — отметил Ан-Найед в своей публикации.

Ранее политик и ряд других деятелей подали в суд совместную претензию, чтобы опротестовать правомерность участия в выборах главы Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы, что привело к его временному исключению из списка кандидатов. Ан-Найед подчеркнул необходимость в любых обстоятельствах соблюдать принцип уважения к ливийскому законодательству и электоральному процессу, умело организованному Высшей избирательной комиссией (ВИК).

«Мы надеемся, что суды Ливии вынесут справедливое решение в отношении доктора Сейфа аль-Ислама», — добавил глава партии на своей странице.

Данное заявление Ан-Найед опубликовал на фоне возвращения Абд аль-Хамида Дабибы в президентскую гонку, а также провала со стороны юристов Сабхи решить судьбу апелляции Каддафи-младшего, которого ранее исключили из избирательного процесса. Своим заявлением политик старался подчеркнуть предвзятость судебных органов и несоответствие вынесенных ими вердиктов в отношении того или иного кандидата.

Вместе с тем доступ к выборам остается пока закрытым и для еще одного популярного претендента — главнокомандующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара. По мнению некоторых аналитиков, недопуск к участию в электоральном процессе главных кандидатов грозит не только проведению голосования, но и подрывом всех достижений ливийского национального урегулирования.

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выборы ливия
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