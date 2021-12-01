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Банк России купил на внутреннем рынке валюту на 25,7 млрд рублей

Экономика
Банк России купил на внутреннем рынке валюту на 25,7 млрд рублей
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 1 декабря. Центральный банк РФ приобрел на внутреннем рынке валюту с расчетами 30 ноября 2021 года на сумму 25,7 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте финансового регулятора.

Объем валюты, купленной Центробанком с расчетами 29 ноября, составлял 26,2 миллиарда рублей.

Минфин России с 15 января 2021 года вернулся к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке превысил 2,4 триллиона рублей. Объем продажи валюты на внутреннем рынке за это время составил около 1,7 триллиона рублей.

Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании. Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 триллиона рублей.

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банк россии минфин валюта
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