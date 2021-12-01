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Пенсионерка из Украины со слезами на глазах рассказала о нищете соотечественников

Экономика
Пенсионерка из Украины со слезами на глазах рассказала о нищете соотечественников
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 1 декабря. Жительница Украины в возрасте 68 лет позвонила в студию канала «Наш» и поведала о печальной экономической обстановке в стране.

Украинская гражданка пенсионного возраста в слезах поделилась с журналистами о том, как живется пенсионерам в этом государстве, и что ей приходится видеть каждый день.

«Удивительно, у нас электроэнергии не хватает, угля не хватает, это все очень странно. Но самое главное, что людям, пенсионерам, не хватает денег на еду. Вот это больно. Вы знаете, я не могу смотреть на это, просто не могу — когда идешь в магазин и видишь, как человек не может батон хлеба купить, и молока не может», — заявила дозвонившаяся в эфир украинка.

По словам женщины, она проживает сейчас на территории Черкасской области. Согласно статистике Киевского международного института социологии, порядка 14,1% жителей Украины идентифицируют себя, как нищие. Около 43,1% граждан имеют возможность приобрести только самые базовые продукты.

Вице-спикер Верховной рады Елена Кондратюк заявляла, что на начало текущего года за чертой бедности в государстве оказались свыше 19 миллионов украинских граждан.

Государственная служба статистики сообщает, что местные жители стали значительно переплачивать за жилищно-коммунальные услуги. Например, только за сентябрь украинцам насчитали примерно 11 млрд гривен.

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Все новости / Экономика / Пенсионерка из Украины со слезами на глазах рассказала о нищете соотечественников
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