Глава МИД Украины Кулеба: Россия не сможет помешать сближению Киева с НАТО

Киев, 1 декабря. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любые попытки России обсудить с представителями НАТО сближение Киева с организацией будут нелегитимными.

Таким образом Кулеба отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Москва будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих расширение НАТО на восток и размещение там вооружений. По словам Кулебы, Россия якобы «не имеет права выражаться в подобных дискуссиях» и не сможет помешать сближению Украины с Североатлантическим альянсом.

«Любое российское предложение обсудить с НАТО или США, или другими странами любые так называемые гарантии того, что Альянс не расширится на восток, нелегитимны», — сообщил он.

Ранее в России заявили, что военно-политический блок не выполнил взятые на себя обязательства по нерасширению на восток. НАТО проигнорировала озабоченности Москвы в сфере безопасности.