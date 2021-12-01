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Глава МИД Украины Кулеба: Россия не сможет помешать сближению Киева с НАТО

Политика
Глава МИД Украины Кулеба: Россия не сможет помешать сближению Киева с НАТО
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 1 декабря. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любые попытки России обсудить с представителями НАТО сближение Киева с организацией будут нелегитимными.

Таким образом Кулеба отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Москва будет настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих расширение НАТО на восток и размещение там вооружений. По словам Кулебы, Россия якобы «не имеет права выражаться в подобных дискуссиях» и не сможет помешать сближению Украины с Североатлантическим альянсом.

«Любое российское предложение обсудить с НАТО или США, или другими странами любые так называемые гарантии того, что Альянс не расширится на восток, нелегитимны», — сообщил он.

Ранее в России заявили, что военно-политический блок не выполнил взятые на себя обязательства по нерасширению на восток. НАТО проигнорировала озабоченности Москвы в сфере безопасности.

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украина россия нато кулеба
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