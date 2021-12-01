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Ким Кардашьян стала лауреатом премии Fashion Icon Award

Шоу-бизнес
Ким Кардашьян стала лауреатом премии Fashion Icon Award
instagram.com  /  @kimkardashian

, 1 декабря. Телезвезда Ким Кардашьян была награждена титулом Fashion Icon Award в рамках премии People's Choice Awards 2021 года, сообщило издание WWD.

Отмечается, что 41-летнюю американскую звезду официально признали «иконой стиля». Этим званием она была удостоена за «чуткое чувство моды и трендов, предпринимательский успех и единоличное преобразование индустрии с помощью инновационного дизайна и уникального стиля».

«Почти за два десятилетия эволюция стиля Ким Кардашьян повлияла на модную индустрию на глобальном уровне», — заявил генеральный директор телеканала E! News Джен Нил (Jen Neal).

Свою награду Кардашьян получит лишь 7 декабря, трансляцию будут вести телеканалы NBC и E!. Бывшая жена рэпера Канье Уэста стала четвертой, кто получил это почетное звание. До нее премией награждались Виктория Бекхэм, Трэйси Эллис Росс и Гвен Стефани, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян не планирует возобновлять отношения с бывшим возлюбленным музыкантом Канье Уэстом. Телезвезда уже начала роман с комиком Питом Дэвидсоном, который бурно обсуждают в Сети.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ким Кардашьян стала лауреатом премии Fashion Icon Award
кардашьян мода премия
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