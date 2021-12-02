Диагноз сегодняшнего дня: киновед Дементьев о победе «Игры в кальмара» на Gotham Awards

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал победителем независимой премии Gotham Awards — 2021 в категории «Лучший сериал». Для телепроекта, ставшего дико популярным за считанные дни, этот приз стал первой крупной наградой в копилке. По такому случаю ФАН решил связаться с киноведом Андреем Дементьевым, чтобы спросить, заслужена ли победа хита Netflix и ждать ли ему более весомых призов в наградном сезоне.

По словам эксперта, наделавшая шуму «Игра в кальмара» не за тем была снята, чтобы получать награды от профессионалов кино и телевидения. Проект просто снайперски попал в свою аудиторию, состоящую из любителей смартфонов и стримингов, за что его создателей можно только похвалить.

«Мы же понимаем, что вся эта «Игра в кальмара» не просто вторична — она десятерична. Этот сюжет уже где только не обыгрывался, начиная с «Повелителя мух», великого романа (Уильяма Голдинга. - Прим. ФАН) и великого фильма Питера Брука, и потом через все эти бесконечные «Голодные игры» в разных вариациях. Ты смотришь каждый кадр и прекрасно понимаешь, каким будет следующий эпизод, к чему это все ведет и как все это кончится, — рассуждает Андрей Дементьев. — И знаете, награда вполне заслуженная, потому что зритель именно этого и ждет, ему дали именно то, что он хотел. Ведь это абсолютно точно просчитанный продюсерский ход — попасть в аудиторию. А к производству, собственно, кино это, на мой взгляд, имеет мало отношения».

ТАСС / Автор: Evan Agostini Кредит: Invision

Коммерческий продукт, созданный командой «Игры в кальмара», являет собой прекрасный образец быстрого завоевания популярности и привлечения денег. Казалось бы, там, где хайп, уместно и быстрое угасание публичного интереса, однако примеры последних лет показывают нам, что это не так. Зритель, как говорится, будет хавать, что дают, пока это не надоест самим авторам, говорит киновед.

«У меня нет никаких сомнений, что этот проект будет успешным еще долго, именно потому, что он настолько нагло вторичен. Создатели ничего не стесняются и не пугаются никаких обвинений: в плохом вкусе, в слабой фантазии, в том, что все украдено. Им на это плевать, они свое дело знают туго, но они его сделали — молодцы. К ним нет никаких претензий, за исключением того, что смотреть это невозможно. Но и то смотреть невозможно мне, а весь мир сидит и смотрит, как прикованный, — резюмирует Андрей Дементьев. — Это просто диагноз сегодняшнего дня, и многое говорит о нынешней аудитории, о том, в каком изменившемся мире мы живем. Мне этот мир не нравится. Но зато мне нравится, что к сегодняшнему дню наснимали столько шедевров, что на мою жизнь хватит точно».

Ранее киновед Андрей Дементьев поделился с ФАН парой российских сериалов, которые смотрит сам. Эксперт при этом отметил, что в последние годы у нашего кинопроизводства, как ни удивительно, заметно поднимается уровень.