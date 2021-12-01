Журнал Forbes изучил зарплату нефтегазовых топ-менеджеров

Нью-Йорк, 1 декабря. Американское издание Forbes проанализировало данные по заработной плате руководителей в двенадцати отраслях.

Журнал оценивает зарплату президентов различных компаний уже на протяжении 16 лет. Журналистов больше всего интересуют наиболее доходные сектора экономики.

Выяснилось, что в этом году на первом месте в перечне оказался генеральный директор или президент корпорации из нефтегазовой сферы. Зарплата таких сотрудников увеличилась в 2021 году на 9% и достигла 3 млн долларов. «Серебро» списка, ровно как и в 2020 году, принадлежит тяжелой промышленности. Топ-менеджеры здесь получают 2,2 млн долларов, а прибавка к прошлому году составляет 20%.

Повторяя статистику предыдущего года, на третьем месте расположились телекоммуникации. Годовой прирост зарплаты такого директора равняется 46%, а в денежном выражении составляет 1,9 млн долларов.

Только единожды представителей нефтяного сегмента обходили инвестиционные банкиры. Это случилось в 2007 году, когда в мире проходил настоящий бум IPO, а также росла популярность сделок по слиянию и поглощению. Тогда средняя зарплата топ-менеджеров в этом направлении достигала 3 млн долларов.

Наибольший прирост в текущем году был зафиксирован в отрасли коммерческих банков. Заработная плата руководителей подскочила сразу на 76% и заняла отметку у 1,85 млн долларов (четвертое место рейтинга).

Издание ранее презентовало рейтинг по лучшим работодателям планеты. В соответствующий перечень даже вошла одна отечественная корпорация.