Пиар-директор Элджея высказался о поездке рэпера на Кипр

Москва, 1 декабря. Рэпер Элджей отправился на Кипр накануне начала зимы. Пиар-директор артиста Владислав Козлов объяснил, планирует ли исполнитель возвращаться на родину.

Рэпер Элджей отправился в путешествие на юг вскоре после развода с блогером Настей Ивлеевой. Поездка артиста привлекла особое внимание — его заметили в иммиграционном центре на Кипре. Некоторые поклонники заподозрили исполнителя в желании получить второе гражданство.

Пиар-директор звезды Владислав Козлов прокомментировал слухи вокруг артиста. Менеджер объяснил в беседе с изданием «Газета.ру», с какой целью Элджей отправился на Кипр.

«Да, он на Кипре. Пока рабочий визит. Вполне возможно, что скоро вернется в Москву», — объяснил директор артиста.

Элджей отправился в путешествие, несмотря на предстоящие судебные разбирательства из-за обвинений в пропаганде запрещенных веществ в своем творчестве. Неизвестно, какие именно треки вызвали опасения в органах правопорядка, однако полиция уже направила материалы в суд.

При этом Госдума уже исключила рэперов Басту и Oxxxymiron из списка исполнителей, которых могут ждать судебные разбирательства. Депутат Елена Драпеко заявила, что артисты не пропагандировали наркотики в своем творчестве.