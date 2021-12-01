Соловьев назвал «громыханием оружием» поездку главы МИД Британии на танке в Эстонии

Москва, 1 декабря. Поведение министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в виде поездки на танке в Эстонии вряд ли можно считать адекватным. Такое мнение высказал телеведущий Владимир Соловьев.

По его словам, выходка главы британского внешнеполитического ведомства превосходит все разумные пределы и представляет из себя не что иное как «громыхание оружием». Об этом журналист написал у себя в Telegram-канале.

«Это как понимать? Теперь такое министерство иностранных дел?» — задается вопросом Соловьев.

При этом он предложил представить реакцию мирового сообщества, если бы глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров также прокатился на танке по территории Белоруссии, неподалеку от границы с Польшей. В итоге он заключил, что ему совершенно понятно стремление белорусского лидера Александра Лукашенко «привести в чувство этих граждан».

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс посетила своих соотечественников, несущих службу в Эстонии. При этом она прокатилась в сопровождении военного по заснеженному полигону на танке. В то же время сообщалось, что ее поступок лишь рассмешил читателей The Telegraph. Простые британцы высмеяли потуги министра сравниться с премьером Маргарет Тетчер, передает «Царьград».