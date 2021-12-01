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Роспотребнадзор увеличил квоты посещаемости матчей в Москве до 70%

Спорт
Роспотребнадзор увеличил квоты посещаемости матчей в Москве до 70%
vk.com  /  ФК «Спартак-Москва»

Москва, 1 декабря. Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) согласовали со столичными властями и Роспотребнадзором увеличение разрешенной посещаемости матчей до 70% от общей вместимости арен. 

Как сообщает пресс-служба РПЛ, «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА получили разрешение на допуск не более 70% болельщиков от вместимости стадионов на матчи в текущем месяце.

«Главное требование для посещения игр — наличие QR-кода, который подтверждает полную вакцинацию от коронавируса или перенесенную болезнь. QR-код обязателен как для зрителей, так и для работников, задействованных в проведении мероприятия», — следует из релиза организации.

Ранее допустимая посещаемость на матчах в Москве составляла 30% от вместимости арен. Так же ситуация обстояла с играми сборной России в рамках групповой стадии квалификационного турнира ЧМ-2022. Встреча Россия — Кипр 11 ноября прошла при 30-процентной заполняемости «Газпром Арены».

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