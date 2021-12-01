Актер Никита Джигурда объявил о планах сыграть женскую роль в мюзикле

Москва, 1 декабря. Артист Никита Джигурда может примерить на себя женский образ в новой театральной постановке. Эпатажный актер анонсировал премьеру в Instagram.

Никита Джигурда регулярно оказывается в центре внимания: артист часто дает интервью и посещает ток-шоу. Его личная жизнь также вызывает интерес у поклонников. При этом актер редко берется за участие в проектах для телевидения и больших экранов. Однако этой зимой артист может выйти на театральную сцену.

Так. Джигурда заявил, что присоединился к работе над постановкой сказки «Красавица и Чудовище». При этом актеру, по его словам, досталась необычная роль — он сыграет главную героиню. Об этом Джигурда сообщил в Instagram.

«Подписал контракт. Скоро сыграю роль Красавицы в мюзикле «Красавица и Чудовище». Приходите, будет жарко!» — объявил актер о своих планах.

Pr Scr instagram.com / @instadzhigurda

Стоит отметить, что вскоре пост пропал из аккаунта Джигурды. Неизвестно, хотел ли артист так подшутить над фанатами или действительно решился на творческий эксперимент.

Муж телеведущей Ксении Собчак Константин Богомолов также примерил на себя женский образ в театральной постановке. Режиссер вышел на сцену в роли, которая была предназначена для актрисы Марины Зудиной.