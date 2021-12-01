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ВИК Ливии утвердил избирательные правила для президентских и парламентских выборов

Весь мир
ВИК Ливии утвердил избирательные правила для президентских и парламентских выборов
facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Триполи, 1 декабря. Высшая национальная избирательная комиссия (ВИК) Ливии утвердила правила для президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

Еще необнародованное положение включило 31 статью, которые разъяснили процедуры и меры контроля, регулирующие избирательные кампании кандидатов на предстоящем голосовании. По информации ВИК, 3173 человека баллотировались на парламентский пост, а 73 — на президентский.

Кроме того, комиссия не допустила до избрания национального лидера 25 претендентов, адвокаты которых обратились в апелляционные суды, чтобы оспорить решение. В предвыборную гонку вернулись как минимум шесть кандидатов, включая премьера переходного Правительства национального единства (ПНЕ), что нарушило ливийское законодательство, поскольку Абд аль-Хамид Дабиба не покинул государственный пост за три месяца до старта голосования.

Касательно парламентских выборов, подавляющее большинство претендентов баллотировались в Бенгази, а меньшинство  — в Аз-Завии. Крайним сроком регистрации установили вторник, 7 декабря. Законодательный орган включает лишь 200 мест, учитывая, что 33 из них достанутся женщинам. Избирательные бюллетени выдали более 2,3 млн граждан.

ВИК получил предметы, которые используют сотрудники избирательных участков, включая канцелярские принадлежности, печати, замки, безопасные сумки и куртки. Накануне обучили 51 представителя комиссии процедурам голосования. Тренинг пройдут около 40 тысяч человек.

«Это огромная логистическая операция, даже более сложная, чем обновление системы регистрации избирателей, поскольку это деликатный и точный процесс. От этого зависит все голосование», — разъяснил глава ВИК Ливии меры по предотвращению фальсификаций на предстоящих выборах.

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ливия
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