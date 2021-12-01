ВИК Ливии утвердил избирательные правила для президентских и парламентских выборов

Триполи, 1 декабря. Высшая национальная избирательная комиссия (ВИК) Ливии утвердила правила для президентских и парламентских выборов, запланированных на 24 декабря.

Еще необнародованное положение включило 31 статью, которые разъяснили процедуры и меры контроля, регулирующие избирательные кампании кандидатов на предстоящем голосовании. По информации ВИК, 3173 человека баллотировались на парламентский пост, а 73 — на президентский.

التقرير اليومي والتراكمي لعملية تسجيل المرشحين



بلغ إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية (3173) مترشحاً ومترشحة بحسب الإحصائية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 30/نوفمبر. pic.twitter.com/7XWHHDaPY7 — المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) December 1, 2021

Кроме того, комиссия не допустила до избрания национального лидера 25 претендентов, адвокаты которых обратились в апелляционные суды, чтобы оспорить решение. В предвыборную гонку вернулись как минимум шесть кандидатов, включая премьера переходного Правительства национального единства (ПНЕ), что нарушило ливийское законодательство, поскольку Абд аль-Хамид Дабиба не покинул государственный пост за три месяца до старта голосования.

Касательно парламентских выборов, подавляющее большинство претендентов баллотировались в Бенгази, а меньшинство — в Аз-Завии. Крайним сроком регистрации установили вторник, 7 декабря. Законодательный орган включает лишь 200 мест, учитывая, что 33 из них достанутся женщинам. Избирательные бюллетени выдали более 2,3 млн граждан.

الإحصائية اليومية لاستلام بطاقة الناخب pic.twitter.com/aCSXkaD8Vr — المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) November 30, 2021

ВИК получил предметы, которые используют сотрудники избирательных участков, включая канцелярские принадлежности, печати, замки, безопасные сумки и куртки. Накануне обучили 51 представителя комиссии процедурам голосования. Тренинг пройдут около 40 тысяч человек.

«Это огромная логистическая операция, даже более сложная, чем обновление системы регистрации избирателей, поскольку это деликатный и точный процесс. От этого зависит все голосование», — разъяснил глава ВИК Ливии меры по предотвращению фальсификаций на предстоящих выборах.