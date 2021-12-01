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Svenska Dagbladet: западные политики пришли в замешательство из-за неспособности понять РФ

Политика
Svenska Dagbladet: западные политики пришли в замешательство из-за неспособности понять РФ
pixabay.com

Стокгольм, 1 декабря. Неспособность западных политиков понять Российскую Федерацию ввела их в замешательство, сказано в статье шведской газеты Svenska Dagbladet.

По словам автора материала, многие аналитические центры США в последнее время отмечали, что жителям Запада трудно понять ход мыслей президента России Владимира Путина. Журналист Svenska Dagbladet привел популярный среди западных стран тезис о планах Москвы якобы дестабилизировать ситуацию на Украине. Однако в статье указывается позиция России, которая отрицает какие-либо «агрессивные действия» на границе. Также автор заявил, что эскалация была бы выгодна самой Украине, а также всему Североатлантическому альянсу.

«НАТО благодаря эскалации сможет некоторое время избегать неприятных вопросов о том, не изжила ли себя эта организация», — подчеркнул журналист, отметив, что Киеву раздувание «военной угрозы» помогает получить больше внимания со стороны западных партнеров.

Svenska Dagbladet: западные политики пришли в замешательство из-за неспособности понять РФ
pixabay.com /

Кроме того, в статье шведской газеты сказано, что западные аналитики зачастую путаются в планах из-за невозможности «прочитать» президента России.

«Никто, или очень мало кто знает, как будет действовать Путин», — заключил журналист.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что обвинительные приговоры Запада против Москвы носят только поверхностный характер. По ее словам, никто из партнеров не пытается посмотреть по сторонам и найти врага рядом с собой.

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Все новости / Политика / Svenska Dagbladet: западные политики пришли в замешательство из-за неспособности понять РФ
путин сша Svenska Dagbladet
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