Эксперты обсудили экологические реновации в Петербурге на примере проекта «Горская»

Реализация проекта «Горская» стала центральной темой круглого стола секции «Экология и защита природы». В Дом ученых прибыли эксперты и представители компании «Мегалайн».

Одним из участников дискуссии выступил лидер проекта развития территории «Горская» Олег Избяков. Он отметил, что план реновации включает направление лайт-индастриал, IT-квартал, музей дамбы и туристические достопримечательности.

Представитель компании подчеркнул, что реализация проекта им по силам. В скором времени ожидается активное развитие бывшей промзоны.

«В рамках проведения круглого стола мы обсудим вопросы экологической безопасности Санкт-Петербурга. В том числе будут затронуты вопросы освоения проекта «Горская» в рамках приведения этой территории в соответствие с действующим законодательством в части экологической безопасности», — описал содержание встречи Олег Избяков.

Уникальные особенности «Горской» подчеркнул и заместитель руководителя управления по инвестиционным проектам «Мегалайн» Виктор Герман. Он заявил, что направление лайт-индастриал никак не противоречит экологической повестке. По словам представителя компании, сегодня предприятия отличаются компактностью и отсутствием вредных выбросов в атмосферу.

«Реализация нашего проекта позволит в первую очередь очистить территорию и прекратить ту деятельность, которая там происходит. На сегодняшний момент там несанкционированные свалки, территория не ограждена. Является не бесхозной. Но если у нее появится хозяин, начнется реализация проекта, то экологическая ситуация улучшится», — отметил Виктор Герман.

В июне текущего года компания «Мегалайн» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Санкт-Петербурга. Уже дан старт конкурса по разработке архитектурно-градостроительных решений территории «Горская».