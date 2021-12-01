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Sting исполнит песню из сериала «Аркейн» на The Games Awards 2021

Шоу-бизнес
Sting исполнит песню из сериала «Аркейн» на The Games Awards 2021
Global Look Press  /  Axel Heimken/dpa

Лос-Анджелес, 1 декабря. Британский музыкант и мультиинстурменталист Sting выступит на премии The Games Awards 2021 в Лос-Анджелесе с саундтреком из сериала «Аркейн».

Популярный исполнитель споет песню под названием What Could Have Been, которая играла в конце первого сезона сериала «Аркейн» по игре League of Legends.

«Спешим сообщить, что Sting присоединится к нам на TGA. Он исполнит саундтрек из сериала Arcane – What Could Have Been. Прекрасная песня, которая станет особенным перфомансом!» — заявил организатор TGA Джефф Кили в Twitter.

По словам Кили, мероприятие пройдет в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Прямой эфир с премии покажет награждение победителей, мировые премьеры, выступления музыкантов и многое другое для объединения игрового сообщества, отметил организатор TGA.

Ранее сообщалось, что создатели анимационного сериала «Аркейн» работают над вторым сезоном. Его продолжение заказали компания Riot Games и стриминговая платформа Netflix. Анонс продолжения сериала был сделан во время Undercity Nights. Точная дата выхода не известна.

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игры аркейн sting
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