Эколог Митволь считает несерьезным призыв отказаться от мяса, кофе и пива ради климата

Доклад швейцарских аналитиков о том, что ради сохранения климата на Земле человечеству придется отказаться от мяса, пива, кофе, дальних путешествий, а также спускать воду в унитазе только два раза в день, принимать ванну раз в неделю и покупать пять футболок в год, бывший заместитель руководителя Росприроднадзора, эколог Олег Митволь назвал ненаучным и далеким от реальных экологических проблем. Свою точку зрения эксперт объяснил в беседе с ФАН.

«Это хайп и ничего не имеет серьезного к вопросам охраны окружающей среды. Это не про экологию. Это, скорее, про массовые коммуникации. Все говорят про массовый выброс СО2, но никаких научных данных на эту тему нет. Написали статью эти аналитики, чтоб ее просто пообсуждали. У нас тоже много специалистов, которые в основном проходили школу в «Доме-2». И они могут вам про экологию, что хотите, рассказать. И заключения швейцарских аналитиков из той же истории», — высказал свое мнение Митволь.

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В финале разговора собеседник ФАН подчеркнул, что нельзя воспринимать всерьез информацию из доклада.

Накануне аналитики швейцарского Credit Suisse предложили людям отказаться от мяса, пива и кофе для сохранения климата. Они подготовили огромный доклад об «ответственном образе жизни» из которого следует, что ради жизни на Земле человечеству придется жестко экономить на всем. При этом знаменитый хоккеист и первый заместитель комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Вячеслав Фетисов заявил, что только жесткие и страшные заявления специалистов отрезвляют людей и заставляют реально задуматься над экологическими проблемами.