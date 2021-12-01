Обрушившийся на север Сирии ураган повредил палаточные лагеря беженцев

Идлиб, 1 декабря. Сильный ветер и проливной дождь обрушились на северные районы Сирии, нанеся серьезный ущерб палаточным лагерям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Imagine yourself living in this tent ????

The camps are now in northwest Syria, with the onset of an wind storm. pic.twitter.com/bluVDv1v11 — Samer Daboul-سامر دعبول (@samerdaboul6) December 1, 2021

Ураган повредил и даже уничтожил большое количество построек беженцев в Идлибе и на севере Алеппо. По данным из открытых источников, в результате непогоды пострадали 13 лагерей ВПЛ.

منسقوا استجابة سوريا يعلن عن تضرر أكثر من 13 مخيماً للنازحيين بسبب العاصفة الهوائية التي ضربت شمال سوريا و فرق الدفاع المدني ترفع الجاهزية

اللهم كن عوناً لأهلنا النازحيين في المخيمات #مخميمات_شمال_سوريا

1- pic.twitter.com/ijEt2QCWwq — Hadi khrat (@hadikhraat) December 1, 2021

Большинство перемещенных сирийцев находятся в тяжелых жилищных условиях и сталкиваются с нехваткой продовольствия. И без того жестокая зима усугубляется экономическим кризисом в стране, из-за которого цены на топливо и продовольствие дорожают.

Согласно опросу, проведенному организацией Syria Relief, только 29% ВПЛ на севере Сирии считают, что нынешнее жилье сможет защитить их от зимних морозов. В социологическом исследовании приняли участие более 1 000 человек в Алеппо, Идлибе и Ливане.

Примерно каждый третий респондент в Сирии и Ливане знает кого-то, кто либо умер, либо столкнулся с проблемами со здоровьем из-за холода.

“Temperatures regularly drop well below freezing, and with ripped sheets and poor access to fuel to heat tents, many lives are at risk. Every year, people freeze to death”

Read mroe below: https://t.co/9hrLX1kT0p — Syria Relief (@SyriaRelief) December 1, 2021

Существует распространенное заблуждение, что в Сирии очень жарко, но в зимние месяцы, особенно высоко в горах, где расположено множество лагерей беженцев и ВПЛ, температура регулярно падает до нуля. Зима является одним из серьезнейших вызовов для жителей палаточных центров, поскольку в это время года температура может опускаться до -10°C.

Тяжелое экономическое положение Сирии связано, во-первых, с войной против бандформирований и террористов, а, во-вторых, с санкциями Соединенных Штатов и Европейского союза (ЕС). Например, так называемый «Закон Цезаря» дает администрации США право вводить рестрикции в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную помощь легитимному правительству.

При этом даже эксперты ООН отмечают, что ограничительные меры против официального Дамаска являются нарушением прав всего сирийского народа, чья страна пострадала в результате многолетнего конфликта. Независимая правозащитница всемирной организации Елена Довгань отметила, что санкции неизбежно наносят ущерб мирным жителям, поскольку рестрикции мешают восстановлению даже базовой гражданской инфраструктуры.