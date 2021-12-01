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Обрушившийся на север Сирии ураган повредил палаточные лагеря беженцев

Весь мир
Обрушившийся на север Сирии ураган повредил палаточные лагеря беженцев
Global Look Press  /  Anas Alkharboutli / dpa

Идлиб, 1 декабря. Сильный ветер и проливной дождь обрушились на северные районы Сирии, нанеся серьезный ущерб палаточным лагерям внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Ураган повредил и даже уничтожил большое количество построек беженцев в Идлибе и на севере Алеппо. По данным из открытых источников, в результате непогоды пострадали 13 лагерей ВПЛ.

Большинство перемещенных сирийцев находятся в тяжелых жилищных условиях и сталкиваются с нехваткой продовольствия. И без того жестокая зима усугубляется экономическим кризисом в стране, из-за которого цены на топливо и продовольствие дорожают.

Согласно опросу, проведенному организацией Syria Relief, только 29% ВПЛ на севере Сирии считают, что нынешнее жилье сможет защитить их от зимних морозов. В социологическом исследовании приняли участие более 1 000 человек в Алеппо, Идлибе и Ливане.

Примерно каждый третий респондент в Сирии и Ливане знает кого-то, кто либо умер, либо столкнулся с проблемами со здоровьем из-за холода.

Существует распространенное заблуждение, что в Сирии очень жарко, но в зимние месяцы, особенно высоко в горах, где расположено множество лагерей беженцев и ВПЛ, температура регулярно падает до нуля. Зима является одним из серьезнейших вызовов для жителей палаточных центров, поскольку в это время года температура может опускаться до -10°C.

Тяжелое экономическое положение Сирии связано, во-первых, с войной против бандформирований и террористов, а, во-вторых, с санкциями Соединенных Штатов и Европейского союза (ЕС). Например, так называемый «Закон Цезаря» дает администрации США право вводить рестрикции в отношении организаций и лиц, оказывающих прямую и косвенную помощь легитимному правительству.

При этом даже эксперты ООН отмечают, что ограничительные меры против официального Дамаска являются нарушением прав всего сирийского народа, чья страна пострадала в результате многолетнего конфликта. Независимая правозащитница всемирной организации Елена Довгань отметила, что санкции неизбежно наносят ущерб мирным жителям, поскольку рестрикции мешают восстановлению даже базовой гражданской инфраструктуры.

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сирия ураган
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