Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 21:21
21:14
Общество
Эколог Митволь считает несерьезным призыв отказаться от мяса, кофе и пива ради климата
21:13
Общество
Экспресс-тесты на COVID-19 обойдутся Самарской области почти в 100 млн рублей
21:07
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске со слезами ответил на жесткие слова Маши Распутиной о покойной певице
21:04
Общество
Ресторатор Романов объяснил, как барам поможет смягчение антиковидных мер в Крыму
21:04
Весь мир
Американцу, который приехал штурмовать Капитолий с мамой вынесли приговор
21:01
Общество
Мультилингв Липаева объяснила, как выучить семь языков
20:57
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует запустить собственное ток-шоу
20:56
Экономика
Госкорпорация ВЭБ.РФ завершила тестирование системы оценки качества инфраструктурных проектов
20:55
Политика
Украинская пенсионерка расплакалась в прямом эфире из-за нехватки денег на еду
20:53
Спорт
Непомнящий признался, что расстроен исходом пятой партии матча с Карлсеном
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Лукашенко попросил Россию поставить в Белоруссию комплексы С-400 или С-500

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 20:16
Армия
Лукашенко попросил Россию поставить в Белоруссию комплексы С-400 или С-500
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 1 декабря. Белоруссия нуждается в российских зенитно-ракетных комплексах С-400 или С-500, чтобы защититься от ракетного нападения, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Об этом глава государства рассказал в беседе с РИА Новости. Он попросил у РФ эти ЗРК для обеспечения более эффективной работы белорусской противоракетной обороны. При этом он уточнил, что решение о том, как эти комплексы могут быть поставлены Белоруссии, примет президент России Владимир Путин.

«Мы не просто готовы (к поставкам — Прим. ред.), мы это обосновали. Вы же понимаете, что С-400 и С-500 — это очень дорогостоящая система. И давайте откровенно, и лишних систем в России сегодня нет. Есть, что у них прикрывать», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии охарактеризовал главу Украины Владимира Зеленского как «совершенно случайного человека в политике». Также он заявил, что украинские военные сами просили Владимира Путина спасти Крым в 2014 году, передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Лукашенко попросил Россию поставить в Белоруссию комплексы С-400 или С-500
россия белоруссия лукашенко с-400 вооружение
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать