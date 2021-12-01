Лукашенко попросил Россию поставить в Белоруссию комплексы С-400 или С-500

Минск, 1 декабря. Белоруссия нуждается в российских зенитно-ракетных комплексах С-400 или С-500, чтобы защититься от ракетного нападения, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Об этом глава государства рассказал в беседе с РИА Новости. Он попросил у РФ эти ЗРК для обеспечения более эффективной работы белорусской противоракетной обороны. При этом он уточнил, что решение о том, как эти комплексы могут быть поставлены Белоруссии, примет президент России Владимир Путин.

«Мы не просто готовы (к поставкам — Прим. ред.), мы это обосновали. Вы же понимаете, что С-400 и С-500 — это очень дорогостоящая система. И давайте откровенно, и лишних систем в России сегодня нет. Есть, что у них прикрывать», — сказал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии охарактеризовал главу Украины Владимира Зеленского как «совершенно случайного человека в политике». Также он заявил, что украинские военные сами просили Владимира Путина спасти Крым в 2014 году, передает «Царьград».