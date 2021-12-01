Писатель Прилепин предупредил о взрывах в Киеве и Харькове ради спасения Зеленского

Киев, 1 декабря. У Владимира Зеленского остался единственный способ спасти ситуацию и сохранить власть на фоне глубочайшего политического и экономического кризиса.

Украинский президент загнал себя в глухой угол, что ярко подтвердил недавний фарс с государственным переворотом, который якобы должен был случиться 1 декабря. Кресло под ним все сильнее шатается и ему крайне необходимо сплотить вокруг себя народ и вернуть благорасположение западных покровителей. Причем сделать это надо очень быстро, так как времени, судя по активности оппонентов, у него осталось очень мало. На данный момент у Зеленского остался один выход — громкая и кровавая провокация либо на линии разграничения, либо внутри страны. В Донбассе он вряд ли рискнет пойти вы-банк, поэтому скорее всего под удар попадут украинцы на подконтрольной территории.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

С таким предупреждением в адрес жителей Украины в эфире политического ток-шоу «60 минут» выступил российский писатель и публицист Захар Прилепин, подчеркнув, что Банковая может пойти на организацию терактов в крупных городах Украины, чтобы навсегда закрепить диктатуру под прикрытием национальной трагедии.

«Я хотели бы спрогнозировать две ситуации и предупредить простых граждан Украины. У Зеленского остался один выход. Ему необходима (я думаю, что к этому его в тайне подталкивает близкое окружение) реальная кровавая провокация, по типу югославской, случившейся перед разделом страны или многих других провокаций, позволявших США вписываться в такие внутренние истории. Ему нужна гибель большого количества людей, скорее всего с украинской стороны. Ради спасения Зеленского Банковая может устроить взрывы в Киеве и Харькове. Дай боже, чтобы этого не случилось, но это действительно единственный выход. Второй вариант — это показательная охота на ведьм. Банковая найдет козла отпущения внутри Украины, которого можно обвинить в подготовке чего-то страшного, переключив общественное внимание. Но этот трюк вряд ли сработает, так как к нему прибегали слишком часто. Чего только стоит Савченко на лодке с минометом по Днепру. Поэтому остается первый вариант. Харьковчанам и киевлянам стоит быть предельно осторожными», — предупредил писатель.

Прилепин призвал всех, кто может хоть как-то повлиять на Зеленского и его команду внимательно следить за всеми их телодвижениями, чтобы был хоть маленький шанс предотвратить катастрофу. Резюмируя, писатель признал, что его прогнозы могут быть голословными, но сложившаяся на Украине ситуация слишком напоминает некоторые исторические события перед большим взрывом.

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