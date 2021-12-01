Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 21:20
21:14
Общество
Эколог Митволь считает несерьезным призыв отказаться от мяса, кофе и пива ради климата
21:13
Общество
Экспресс-тесты на COVID-19 обойдутся Самарской области почти в 100 млн рублей
21:07
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске со слезами ответил на жесткие слова Маши Распутиной о покойной певице
21:04
Общество
Ресторатор Романов объяснил, как барам поможет смягчение антиковидных мер в Крыму
21:04
Весь мир
Американцу, который приехал штурмовать Капитолий с мамой вынесли приговор
21:01
Общество
Мультилингв Липаева объяснила, как выучить семь языков
20:57
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует запустить собственное ток-шоу
20:56
Экономика
Госкорпорация ВЭБ.РФ завершила тестирование системы оценки качества инфраструктурных проектов
20:55
Политика
Украинская пенсионерка расплакалась в прямом эфире из-за нехватки денег на еду
20:53
Спорт
Непомнящий признался, что расстроен исходом пятой партии матча с Карлсеном
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Житель Челябинска оценил автограф Басты в 10 млн рублей

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 20:05
Общество
Житель Челябинска оценил автограф Басты в 10 млн рублей
instagram.com  /  @bastaakanoggano

Челябинск, 1 декабря. Автограф рэпера Басты 11-летней давности выставили на продажу. Владелец опубликовал соответствующее объявление на сайте «Авито».

Житель Челябинска заполучил автограф рэпера Басты (Василия Вакуленко) во время посещения артистом города. Владелец бережно хранил сувенир на протяжении 11 лет и лишь теперь решился расстаться с ним за сумму в 10 млн рублей — именно в эту стоимость он оценил товар. Продавец рассказал об автографе в объявлении на «Авито».

«Добыт лично в 2010 во время посещения Васей Челябинска. На обычном листе бумаги А4», — поделился продавец.

Стоит отметить, что рэпер не знал о продаже своего автографа. Менеджер Вакуленко назвал цену сувенира безумием, сообщает сайт Ura.ru.

Ранее Басту и рэпера Oxxxymiron исключили из списка рэперов, которым могут грозить судебные разбирательства из-за пропаганды наркотиков. Депутат Елена Драпеко отметила, что артисты поют про другие темы в своих треках.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Житель Челябинска оценил автограф Басты в 10 млн рублей
баста рэпер автограф
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать