Житель Челябинска оценил автограф Басты в 10 млн рублей

Челябинск, 1 декабря. Автограф рэпера Басты 11-летней давности выставили на продажу. Владелец опубликовал соответствующее объявление на сайте «Авито».

Житель Челябинска заполучил автограф рэпера Басты (Василия Вакуленко) во время посещения артистом города. Владелец бережно хранил сувенир на протяжении 11 лет и лишь теперь решился расстаться с ним за сумму в 10 млн рублей — именно в эту стоимость он оценил товар. Продавец рассказал об автографе в объявлении на «Авито».

«Добыт лично в 2010 во время посещения Васей Челябинска. На обычном листе бумаги А4», — поделился продавец.

Стоит отметить, что рэпер не знал о продаже своего автографа. Менеджер Вакуленко назвал цену сувенира безумием, сообщает сайт Ura.ru.

Ранее Басту и рэпера Oxxxymiron исключили из списка рэперов, которым могут грозить судебные разбирательства из-за пропаганды наркотиков. Депутат Елена Драпеко отметила, что артисты поют про другие темы в своих треках.