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Каждый десятый опрошенный россиянин признался, что уже нарядил новогоднюю елку

Общество
Каждый десятый опрошенный россиянин признался, что уже нарядил новогоднюю елку
pexels.com  /  Dimitri Houtteman

Москва, 1 декабря. Аналитики выяснили, что в доме каждого десятого опрошенного россиянина уже наряжена новогодняя елка.

Однако 48% респондентов признались, что только во второй половине декабря начинают задумываться о покупке подарков и праздничной программе. Об этом сообщает kp.ru.

Еще 13% участников опроса рассказали, что будут украшать елку в самый последний момент, то есть 30 или 31 декабря. Некоторые россияне и вовсе признались, что елка у них стоит еще с прошлого года.

«А у меня елка еще с прошлого года стоит, так что я готов хоть сейчас отмечать», — пошутил один из респондентов.

При этом 30% респондентов заявили, что вообще не задумываются над подготовкой к Новому году. Некоторые пожаловались на отсутствие праздничного настроения, а другие посетовали, что финансово не могут себе этого позволить.

Как стало известно ранее, носки и кружки возглавили рейтинг самых нежеланных подарков на Новый год. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса SuperJob.

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россия новый год елка
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