Формирование древних гор Земли произошло благодаря крошечным морским организмам

Москва, 1 декабря. Изобилие одноклеточных морских организмов в океанах повлияло на формирование древних гор Земли, которое происходило около 2 млрд лет назад.

Данное открытие совершили геологи Джон Парнелл и Коннор Бролли из Абердинского университета в Великобритании. Ученые провели исследование, проанализировав данные о 20 горных хребтах, расположенных по всему миру. Результаты научной работы, опубликованные в журнале Communications Earth and Environment, выявили связь между временем захоронения высокоуглеродистых веществ в океане с формированием вершин.

«Дополнительный углерод позволил облегчить деформацию земной коры таким образом, что образовались горные пояса и, следовательно, границы плит, характерные для современной тектоники плит», — сообщили исследователи.

Изменения, вероятно, могли начаться около 2 млрд лет назад, в середине палеопротерозойской эры. В течение 100 миллионов лет большинство горных хребтов начали формироваться в ослабленных слоях земной коры. Горные хребты, появившиеся позднее, следовали той же схеме.

Ранее ученые усомнились в существовании озер на Марсе, о которых в 2018 году сообщили итальянские астрофизики. Новые исследования показали, что схожесть сигналов жидкой воды может принадлежать глине или соленому льду.