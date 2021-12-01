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Минэкономразвития России обновило данные по уровню инфляции в стране

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 19:55
Экономика
Минэкономразвития России обновило данные по уровню инфляции в стране
pixabay.com  /  PD

Москва, 1 декабря. Министерство экономического развития Российской Федерации подсчитало недельный прирост инфляции.

Обзор «О текущей ценовой ситуации» экономического ведомства гласит, что инфляционное давление в стране в период с 23 по 29 ноября составило 8,38%. До этого фиксировался уровень в 8,05%.

«За неделю с 23 по 29 ноября инфляция составила 0,46%. Основной вклад внес рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (+1,37%), а именно удорожание поездок в Турцию на 55,2%. Рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24% (0,3% неделей ранее) при ускорении снижения цен на плодоовощную продукцию (-0,38% после -0,1%)», — указывается в обзоре Минэкономразвития.

Пресс-служба Минэка также сообщает, что темпы подорожания непродовольственной продукции уменьшились до 0,17%, на что повлияло замедление прироста цен в сегменте автомобильного бензина (0,14% против 0,24%).

Эксперты дополнительно отмечают, что экспортная стоимость отечественной пшеницы увеличилась на 2,4%, однако экспортные цены в Соединенных Штатах Америки и Франции, напротив, упали на 6,7%.

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инфляция рост цен Минэкономразвития России
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