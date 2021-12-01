Организаторы концерта L’One в Москве рискуют получить штраф до 1 млн рублей

Москва, 1 декабря. Выступление рэпера L’One в Москве может обернуться для организаторов крупным штрафом. Об этом сообщил сотрудник Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

Концерт исполнителя L’One состоялся на платформе Music Media Dome. Поводом для штрафа стали нарушения мер безопасности против распространения COVID-19. Так, посетители находились на площадке без защитных масок и пренебрегли требованиями дистанцирования. Инспектор ОАТИ Антон Романов отметил, что нарушения были неоднократными, передает ТАСС.

«В ходе ежедневных контрольных мероприятий сотрудниками ОАТИ выявлены факты массовых нарушений санитарно-эпидемиологических требований на площадке Music Media Dome во время проведения концерта исполнителя L'One, на котором присутствовало более 500 человек», — заявил инспектор.

Организаторам предстоит встретиться с ОАТИ. Они рискуют получит внушительный штраф в размере 300 тысяч рублей — он вырастет до 1 млн, если появятся факты причинения вреда здоровью.

Леонид Агутин также привлек внимание сотрудников Роспотребнадзора в этом году. Артист провел концерт в Москве, после чего организаторов заподозрили в нарушении антиковидных требований.