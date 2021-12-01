Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 декабря 21:20
21:14
Общество
Эколог Митволь считает несерьезным призыв отказаться от мяса, кофе и пива ради климата
21:13
Общество
Экспресс-тесты на COVID-19 обойдутся Самарской области почти в 100 млн рублей
21:07
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске со слезами ответил на жесткие слова Маши Распутиной о покойной певице
21:04
Общество
Ресторатор Романов объяснил, как барам поможет смягчение антиковидных мер в Крыму
21:04
Весь мир
Американцу, который приехал штурмовать Капитолий с мамой вынесли приговор
21:01
Общество
Мультилингв Липаева объяснила, как выучить семь языков
20:57
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует запустить собственное ток-шоу
20:56
Экономика
Госкорпорация ВЭБ.РФ завершила тестирование системы оценки качества инфраструктурных проектов
20:55
Политика
Украинская пенсионерка расплакалась в прямом эфире из-за нехватки денег на еду
20:53
Спорт
Непомнящий признался, что расстроен исходом пятой партии матча с Карлсеном
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Организаторы концерта L’One в Москве рискуют получить штраф до 1 млн рублей

Общество
Организаторы концерта L’One в Москве рискуют получить штраф до 1 млн рублей
instagram.com  /  @l_one_mars

Москва, 1 декабря. Выступление рэпера L’One в Москве может обернуться для организаторов крупным штрафом. Об этом сообщил сотрудник Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

Концерт исполнителя L’One состоялся на платформе Music Media Dome. Поводом для штрафа стали нарушения мер безопасности против распространения COVID-19. Так, посетители находились на площадке без защитных масок и пренебрегли требованиями дистанцирования. Инспектор ОАТИ Антон Романов отметил, что нарушения были неоднократными, передает ТАСС.

«В ходе ежедневных контрольных мероприятий сотрудниками ОАТИ выявлены факты массовых нарушений санитарно-эпидемиологических требований на площадке Music Media Dome во время проведения концерта исполнителя L'One, на котором присутствовало более 500 человек», — заявил инспектор.

Организаторам предстоит встретиться с ОАТИ. Они рискуют получит внушительный штраф в размере 300 тысяч рублей — он вырастет до 1 млн, если появятся факты причинения вреда здоровью.

Леонид Агутин также привлек внимание сотрудников Роспотребнадзора в этом году. Артист провел концерт в Москве, после чего организаторов заподозрили в нарушении антиковидных требований.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Организаторы концерта L’One в Москве рискуют получить штраф до 1 млн рублей
концерт штраф l'one
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать