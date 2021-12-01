Росстат сообщил об историческом минимуме безработицы в октябре

Москва, 1 декабря. Безработица в России по итогам октября сохранилась на уровне 4,3% и соответствует историческому минимуму, следует из данных Росстата.

Минимальный уровень безработицы был впервые зафиксирован в августе 2019 года. Тогда он составлял эти же 4,3% от экономически активного населения. В сентябре 2021 года безработица в РФ находилась на отметке 4,3%, а в августе — на 4,4%.

По данным Росстата, численность рабочей силы в возрасте от 15 лет в октябре этого года составила 75,5 млн человек. Из них 3,3 млн граждан, согласно методике Международной организации труда, классифицировались как безработные. Иными словами, нуждались в работе и находились в ее поисках на протяжении недели. В конце октября на учете в органах службы занятости состояли 1,1 млн граждан. Из них 0,8 млн имели статус безработного, а 0,6 млн — получали пособия.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил о полном восстановлении рынка труда в стране после спада, вызванного пандемией. В то же время глава государства не исключил принятия новых мер поддержки населения.