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YouTube назвал самых популярных российских видеоблогеров в 2021 году

Общество
YouTube назвал самых популярных российских видеоблогеров в 2021 году
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 1 декабря. Компания YouTube составила рейтинг самых популярных видеоблогеров и авторов YouTube Shorts, а также специальный топ российских ютуберов, совершивших прорыв в 2021 году.

Лидерами YouTube Shorts стали блогер Игорь Берестейский, известный под псевдонимом clab_33, певец Хабиб Шарипов, он же ХАБИБ. Самыми популярными авторами в традиционном формате стали A4, EdisonPts, ГЛЕНТ, Lesha Maisak, FixEye, Компот, Дима Масленников, Kuplinov Play, ЕвгенБро и Луномосик.

В список совершивших прорыв авторов в этом году вошли КОБЯКОВ, Fijek Live, ТУМКА, Асхаб Тамаев, Детектив Войд, ZAVOZIN, RobTopGames, idontfirst, Сандер и Zeeman. Отмечается, что их число подписчиков на каналах выросло на 200% и более.

Ранее сообщалось, что американский видеоблогер MrBeast повторил испытания из южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Видео с прохождением челленджей блогер разместил на своем канале в YouTube, за несколько часов после выхода его посмотрели около 50 млн человек.

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Все новости / Общество / YouTube назвал самых популярных российских видеоблогеров в 2021 году
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