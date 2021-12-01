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Российский бензин подорожал за неделю на семь копеек

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 19:46
Экономика
Российский бензин подорожал за неделю на семь копеек
Global Look Press  /  Thomas Schulze/ZB

Москва, 1 декабря. Федеральная служба государственной статистики представила данные по динамике цен на бензиновое топливо.

Средний потребительский ценник на бензин в стране в период с 22 по 29 ноября увеличился на 7 копеек и достиг 49,69 рубля. При этом стоимость топлива в октябре прибавила 0,6% к первому месяцу осени, а производители сырья в октябре уменьшили оптовые цены на 1,2%.

Если рассматривать статистику с начала 2021 года, то уровень потребительских цен на бензин поднялся на 6,9%, а стоимость продукции у производителей выросла на 31,8%.

Средняя цена бензина Аи-92 возросла на 7 копеек и составила 46,72 рубля за литр. Аналогичный объем марки Аи-95 прибавил 8 копеек и расположился у отметки в 50,55 рубля. «Девяносто восьмой» стал дороже на 3 копейки — его продавали на неделе по 58,59 рубля за литр. Дизтопливо повысилось в цене сразу на 38 копеек и теперь стоит 53,03 рубля за литр.

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак ранее рассказал в интервью изданию Business FM, сколько бы стоил бензин, если бы не работал демпферный механизм.

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Все новости / Экономика / Российский бензин подорожал за неделю на семь копеек
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