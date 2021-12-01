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Комик Денис Дорохов опроверг слухи о закрытии шоу «Игра» из-за его поцелуя с мужчиной

Шоу-бизнес
Комик Денис Дорохов опроверг слухи о закрытии шоу «Игра» из-за его поцелуя с мужчиной
instagram.com  /  @dorokhovdenisofficial

Москва, 1 декабря. Закрытие юмористического шоу «Игра» никак не связано с критикой телепроекта из-за поцелуя двух комиков, показанного во втором выпуске передачи. Об этом заявил один из участников скандальной миниатюры Денис Дорохов.

Шоу «Игра», стартовавшее в эфире ТНТ 26 сентября, с первых дней трансляции столкнулось со скандалами. Во втором эпизоде программы команда «Камызяки» разыграла на сцене миниатюру, в ходе которой один из комиков поцеловал другого, нарядившегося в свадебное платье.

Депутаты Государственной думы Михаил Романов и Анатолий Выборный раскритиковали проект за нарушение российского закона о пропаганде гомосексуализма среди несовершеннолетних. Вскоре шоу поставили на паузу из-за якобы пандемии коронавирусной инфекции, однако многие пришли к выводу, что причиной исключения проекта из сетки вещания стал именно этот инцидент. Дорохов решительно опроверг подобные слухи.

«Это вообще ко мне никакого отношения не имеет. Это все взрослые дядьки», — отметил он в эфире «Авторадио».

Не менее громкий скандал разгорелся из-за сходства форматов «Игры» и КВН, с чем согласился и сам Александр Масляков, назвавший шоу ТНТ «калькой» своей передачи. С аналогичной «шпилькой» в адрес продюсеров «Игры» выступил и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

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Все новости / Шоу-бизнес / Комик Денис Дорохов опроверг слухи о закрытии шоу «Игра» из-за его поцелуя с мужчиной
игра комик дорохов
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