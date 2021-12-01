Генпрокуратура Боливии предъявила официальные обвинения экс-президенту Жанин Аньес

Сукре, 1 декабря. Генеральная прокуратура Боливии выдвинула официальные обвинения по факту превышения полномочий во время прихода к власти в отношении экс-президента Жанин Аньес. Сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

CASO GOLPE DE ESTADO II: FISCALÍA PRESENTÓ ACUSACIÓN FORMAL CONTRA JEANINE AÑEZ POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES#FiscalíaGeneralDelEstadohttps://t.co/1z3YmnvLO7 pic.twitter.com/3j3SmJwTPj — Fiscalía de Bolivia (@FGE_Bolivia) November 30, 2021

По словам секретаря Генпрокуратуры Эдвина Киспе, следствие располагает более чем 70 доказательствами для судебного преследования Аньес по делу, названному «Государственный переворот II». В документах говорится, что экс-президент незаконно занял пост председателя сената, не выполнив процедуру рассмотрения отставки соответствующих органов власти.

«Мы представили более 70 доказательств, более 20 свидетельских показаний, которые указывают на то, что госпожа Аньес подвела свое поведение под уголовное наказание, предусмотренное статьями №154, №156 Уголовного кодекса», — сказал Киспе.

Арест Аньес

Жанин Аньес была арестована в ночь на 13 марта в своем доме в пригороде Тринидада. Ее обвинили в терроризме, подстрекательстве к мятежу и государственной измене в 2019 году. Сама политик назвала задержание политическим преследованием. Суд Ла-Паса также выдал ордеры на арест пяти бывших министров правительства Аньес.

Госпереворот в Боливии

В ноябре 2019 года после президентских выборов в Боливии высшие полицейские и военные чины потребовали отставки действующего лидера Эво Моралеса, несмотря на то, что он набрал большее количество голосов — 47,8%, а его ближайший соперник Карлос Меса — 38,2%. Поводом для отставки послужил доклад Организации американских государств (ОАГ) о фальсификациях во время выборов и подсчета голосов. После непрекращающихся протестов, которые привели к гибели десятков людей по всей стране, и давления полицейского и военного истеблишмента Моралес сложил полномочия и был вынужден просить политического убежища у Мексики.

Федеральное агентство новостей /

Его место заняла оппозиционный сенатор Жанин Аньес. За 11 месяцев во главе государства она потеряла доверие населения из-за неэффективной политики по борьбе с пандемией COVID-19, коррупционных скандалов, сокращения социальных расходов и экономического кризиса. Не имея шансов на избрание, Аньес отказалась от участия в президентских выборах в октябре 2020 года, на которых в первом же туре победил кандидат от MAS Луис Арсе.