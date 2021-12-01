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Генсек НАТО заявил об отсутствии планов по размещению ядерного оружия в новых странах

Армия
Генсек НАТО заявил об отсутствии планов по размещению ядерного оружия в новых странах
nato.int

Рига, 1 декабря. Североатлантический альянс не планирует размещать ядерное оружие в других странах, помимо тех, где оно уже есть, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг отреагировал на недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск может предоставить России свою территорию для размещения ядерного оружия в ответ на действия Альянса.

«У нас нет планов размещать ядерное оружие в других странах помимо тех, в которых оно уже размещено в рамках сдерживания в течение многих лет», — сказал генсек НАТО.

Ранее Лукашенко предупредил, что если американское ядерное оружие будет переброшено в Польшу, то Минск будет вынужден ответить на это решительными мерами. По его словам, страна может попросить Россию вернуть в Белоруссию ядерное оружие, передает «Царьград».

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белоруссия нато столтенберг ядерное оружие
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