Центробанк РФ предупредил о возможном закрытии сотен МФО

Москва, 1 декабря. Новые требования Центробанка РФ, ограничивающие предельные ставки по микрозаймам, могут привести к уходу с рынка около 300 микрофинансовых организаций (МФО). Об этом заявил зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Он подчеркнул, что ЦБ поддерживает внесенный в Госдуму законопроект об ограничении процентов по кредитам МФО. Если документ будет принят, то часть кредитных учреждений вынуждена будет либо скорректировать свои бизнес-модели под новые правила, либо прекратить свою деятельность.

Чистюхин обратил внимание на растущую закредитованность населения. По оценке ЦБ, доля займов с долговой нагрузкой заемщиков свыше 80% уже достигла 44%.

«Мы видим, что часть граждан, берущих займы в микрофинансовых организациях, просто не обладают достаточными возможностями по их возврату, особенно с учетом высоких процентов, за счет которых микрофинансовые организации покрывают свои риски», — добавил представитель регулятора.

Госдума 22 ноября приняла на рассмотрение законопроект, предлагающий ограничить предельные ставки по микрозаймам до 0,8% в день или 292% годовых. По мнению участников рынка, принятие закона может привести к оттоку до 30% МФО и снижению доступности ссуд.