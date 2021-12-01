Трейлер фильма «Елки-8» с Бузовой и Киркоровым появился в Сети

Москва, 1 декабря. Трейлер новогоднего фильма «Елки-8» появился на YouTube-канале компании Вazelevs, которая является одним из российских лидеров по производству видеорекламы и художественных кинолент.

Новая часть выйдет в прокат 16 декабря. В фильме режиссера Антона Богданова, более известного как Рыжий из сериала «Реальные пацаны», все новеллы будут основаны на реальных событиях, чего не было ни у одного предыдущего постановщика.

«Смотрите «Елки», встречайте Новый год правильно! Ведь как год встретишь, так его и проведешь!» — заявили в компании.

В восьмой части франшизы снялись певица Ольга Бузова, исполнитель Филипп Киркоров и другие звезды шоу-бизнеса. Также в кинокартине сыграли Никита Ефремов, Дарья Мороз, Анна Чиповская, Стас Старовойтов и Евгений Кулик.

Ранее сообщалось, что действие новелл фильма «Елки-8» будет происходить в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других городах. Главные роли в новой части снова исполнили Иван Ургант и Сергей Светлаков.