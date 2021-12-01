Китай ограничивает импорт, чтобы получить квоту на вылов рыбы в водах РФ

Москва, 1 декабря. Китайские власти, ссылаясь на распространение коронавируса, не дают российским судам входить в свои порты, что сказывается на поставщиках продукции. Об этом пишет РИА Новости.

Экспорт рыбы и морепродуктов из России в Китай снизился в период с января по октябрь на 68,8% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Соответствующий показатель составил 283 тыс. тонн. В денежном выражении падение достигает 38%, а поставки — 838 млн долларов, подсчитали эксперты Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка».

«Однако это скорее предлог. Китайцы пытаются защитить в кризис внутренний рынок. Такая программа импортозамещения в интересах национальных рыболовов», — делится своим мнением ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев.

Представители некоммерческого финансового аналитического центра Великобритании Planet Tracker полагают, что Пекин, возможно, специально пытается надавить на Москву, чтобы выбить квоты на добычу рыбных ресурсов в российских водах, так как маржа от вылова превышает такой же показатель по переработке.

Россия уже частично перенаправила добытые биоресурсы в Южную Корею, Японию и Вьетнам. Часть, вероятно, останется внутри страны. Однако, по оценкам Пушкарева, в государстве сформируется крупный избыток товара примерно на 6-9 месяцев. Как считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, в стране требуется создавать свою перерабатывающую отрасль, чтобы меньше зависеть от поставок вовне.

Рыбаки Приморья выловили в 2021 году свыше 60 тыс. тонн скумбрии и иваси. На территории Южных Курил четыре корабля и две плавучие базы продолжают заниматься добычей рыбы. Отмечается, что указанный улов схож с показателями прошлого года.