Отец Лионеля Месси кратко ответил критикам нападающего «ПСЖ»

Париж, 1 декабря. Отец нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси Хорхе отреагировал на завоевание футболистом седьмого «Золотого мяча» в карьере и критику из-за этого в его адрес.

Месси-старший опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию футболиста с трофеем, сопроводив пост короткой подписью.

«Бла-бла-бла. Продолжай», — подписал он снимок.

Напомним, 29 ноября Месси стал обладателем «Золотого мяча» по итогам 2021 года. Второе место в голосовании за самую престижную персональную награду в футболе занял нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовский. Тройку замкнул хавбек лондонского «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.

Многие считают, что награду должен был получить 34-летний форвард Левандовский. В связи с этим в Сети появилось немало гневных сообщений, касающихся Месси.