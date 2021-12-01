Лукашенко: некоторые подразделения ВСУ доходят до фашизма

Минск, 1 декабря. Вооруженные силы Украины весьма националистичны, при чем некоторые подразделения даже доходят до фашизма, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Украинская армия в 2014 году была «не та, что сейчас». Об этом белорусский лидер рассказал в интервью РИА Новости.

«Сейчас она (украинская армия. – Прим. ред), мягко говоря, очень националистична, если не сказать больше. Хотя почему "если"? Там уже некоторые подразделения, части и руководители до фашизма доходят. Я это вижу, может быть, больше, чем кто-то другой, поскольку это у меня здесь рядом, под боком», — отметил белорусский президент.

Кроме этого, он рассказал, что в 2014 году украинские военные сами попросили у России помощи с защитой Крыма от НАТО. По его словам, Североатлантический альянс в том время «был заточен» на полуостров.