Киновед Дементьев о «Последней дуэли»: Время авторов-мастодонтов прошло

Время больших кинохудожников прошло, ведь у современной публики совсем другие запросы, считает киновед Андрей Дементьев. Такую точку зрения он озвучил, комментируя новости про кассовый провал голливудского блокбастера «Последняя дуэль».

Как сообщалось ранее, творение Ридли Скотта рискует не окупиться от слова совсем: при бюджете в 100 млн долларов картина собрала в прокате всего 27 млн. В такой неудаче автор проекта винит современное поколение зрителей, а именно — миллениалов, воспитанных на «этих долбанных мобильных телефонах».

«Дело не только в этом, на мой взгляд. Просто время авторов-мастодонтов прошло. Сейчас нет такого запроса у публики — все ждут марвеловских комиксов, и когда что-то, помимо этих комиксов, вырывается вперед, это вызывает большое удивление, — говорит Андрей Дементьев. — Похоже на брюзжание человека в возрасте, но раньше фильмы были лучше. Сейчас оглядываешься по сторонам и смотреть-то нечего: сплошные спецэффекты, действительно нацеленные на современную молодежь, уткнувшуюся в гаджеты, все эти марвеловские комиксы, которые невозможно смотреть, потому что они все похожи один на другой».

Федеральное агентство новостей /

Современное кино, рассчитанное на широкую публику, — это по большей части торжество технологий и визуальных эффектов, большой и красочный аттракцион. Сделано это, конечно, шикарно и с большим вложением труда и денег, однако почему та же «Последняя дуэль», будучи голливудским кино с размахом, с треском провалила экзамен на зрительский интерес? Не пришлась по ритму и ауре нутру массового зрителя, отвечает киновед.

«Такое кино у нас сейчас, а великих шедевров без всяких спецэффектов, которые в 1960-е или в 1970-е появлялись каждый год в больших количествах, почти нет. Сейчас просто «страшно» вспомнить те годы, когда царили Феллини, Висконти, Антониони. Да тот же Ридли Скотт, собственно говоря, в 1970-е начал властвовать над миром, — делится рассуждениями Дементьев. — От меня не ускользнула рифма названий его дебютного фильма и этого, последнего. Первый фильм, как вы, наверное, помните, у него назывался «Дуэлянты». Совершенно великолепный был фильм, просто гениальный. Как он вышел, сразу стало ясно: все, появился большой-большой кинохудожник. Ну и дальше у него все пошло по восходящей».

Кадр из фильма «The Last Duel» /

Собеседник издания признается, что еще не успел ознакомиться с «Последней дуэлью», но жаждет это сделать, причем обязательно на большом экране и с хорошим звуком, ведь масштабные картины режиссера только так и надо смотреть. Однако обольщаться тоже не стоит: в конце концов, имя Ридли Скотта — не полная гарантия кассового успеха, пусть и однозначный маркер качества.

«У него в творчестве примерно 50/50. Половина — это безусловные шедевры и кассовые чемпионы, а половина — большие провалы, но это такие фильмы, которые никто уже и не вспомнит. Но и ничего страшного: у других режиссеров помельче нет ни одного такого фильма, как «Бегущий по лезвию», — подытоживает Андрей Дементьев. — Так что у Ридли Скотта все в порядке: он уже делает то, что привык делать и то, что у него, в общем-то, получается лучше всего. Иногда получается, иногда не очень, но мы же творцов ценим не за их ошибки и провалы, а за их колоссальные шедевры».

Ранее ФАН сообщал, что семейство Гуччи обвинило режиссера Ридли Скотта в том, что он наживается на их имени и наследии. В ответ на это постановщик фильма «Дом Гуччи» заявил, что вовсе не занимается этим, так как деяния модного семейства давно стали достоянием общественности.