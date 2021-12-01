Пекин, 1 декабря. Европейские страны не смогут противостоять российской армии даже в том случае, если создадут общие войска, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Китайское издание NetEase пишет, что Евросоюз давно уже рассматривает возможность создания собственной армии, которая могла бы действовать отдельно от США и НАТО. В настоящее время уровень обороноспособности европейских стран напрямую зависит от Пентагона. По словам экспертов, от былой военной мощи Британии, Франции и ФРГ практически ничего не осталось, передает «ПолитРоссия».

Чтобы исправить ситуацию, ряд европейских стран предложил объединить усилия и создать общие войска, но глава минобороны Германии Крамп-Карренбауэр разрушила мечты европейцев всего одной фразой об армии России. По ее словам, в случае конфликта противостоять русскими Европа не сможет.

«Заявление министра обороны Германии с намеком на то, что европейская армия все равно не сможет иметь дело с Россией, стал холодным душем для Европы», – говорится в статье.

ФБА «Экономика сегодня» /

В Китае объяснили, что ВС РФ превосходят все страны Евросоюза по военной мощи. Сейчас российская армия имеет в своем распоряжении самое современное вооружение, в том числе гиперзвуковые ракеты.

Ранее сообщалось, что Россия в 2022 году может провести первые гиперзвуковые учения. Стоит отметить, что западные страны сильно отстают от Москвы в области создания новых видов оружия, передает «Царьград».