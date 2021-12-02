В Пакистане ухудшается экономическая ситуация

Пакистан был избран следующим председателем «Группы 77» в ООН; Имран Хан сталкивается с повышенными политическими рисками на фоне растущей инфляции; Исламабад призывает увеличить финансирование миростроительных проектов ООН; Китай наращивает военный арсенал Пакистана. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Пакистан стал председателем «Группы 77» в ООН

Пакистан был избран следующим председателем «Группы 77» — крупнейшего межправительственного объединения развивающихся стран в Организации Объединенных Наций. Созданная в 1964 году группа предоставляет государствам «Глобального Юга» возможность для лоббирования своих коллективных интересов в рамках ООН. Исламабад был одним из основателей этой структуры и в прошлом трижды выступал ее председателем.

Министр иностранных дел Шах Махмуд Куреши подчеркнул, что сейчас мир сталкивается с тройным кризисом: пандемией COVID-19 и ее последствиями, проблемой реализации повестки ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и экзистенциальной угрозой климатической катастрофы, которая оказала воздействие на бедные регионы планеты. Выход из ситуации возможно будет найти только в том случае, если развивающимся странам будут предоставлены достаточные финансовые средства для возвращения на путь устойчивого экономического роста.

#Pakistan has been elected the next chair of the ‘Group of 77’, which is the largest intergovernmental grouping of developing countries in the #UN



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В качестве следующего председателя «Группы 77» Пакистан будет сотрудничать с ее участниками в продвижении таких вопросов, как реструктуризация задолженностей, более широкое льготное инвестирование, мобилизация развитыми странами ежегодного финансирования проектов по борьбе с изменениями климата в размере 100 миллиардов долларов. Будет уделено внимание и прекращению незаконных финансовых потоков из развивающихся стран, а также созданию открытой торговой системы и справедливого международного налогового режима.

Пакистан призывает увеличить финансирование мирных проектов

Пакистан призвал увеличить финансирование Комиссии ООН по миростроительству в зонах конфликтов. Организация состоит из 31 члена и занимается экономической и финансовой стабилизацией обстановки в пострадавших странах.

«Пакистан предоставляет ООН миротворцев в течение шести десятилетий и не понаслышке знает, как строительство мира может действовать в качестве катализатора для смягчения насилия и восстановления стабильности в проблемных точках», — отметил посол Мунир Акрам, постоянный представитель Исламабада при ООН.

Пакистанские войска, по словам Акрама, часто мобилизуют собственные ресурсы для дополнения миротворческих усилий инициативами в области миростроительства, поскольку такие действия приносят «глубокую и далеко идущую» выгоду. Пакистан предлагает расширять Фонд миростроительства всеми возможными способами — через увеличение взносов существующих доноров и новых стран-участниц, особенно тех, кто заинтересован в обеспечении стабильности конкретных регионов. Были упомянуты и дотации учреждений, особенно международных финансовых структур — в частности, многосторонних банков развития.

«Миростроительство и поддержка гражданского населения не должны сводиться на нет санкциями и замораживанием активов. Это противоречит и подрывает цели установления безопасности», — подчеркнул посланник, намекая на ситуацию в Афганистане.

Пакистан предлагает провести у себя встречу ОИС по Афганистану

Исламабад предложил провести в Пакистане саммит министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) для обсуждения помощи Афганистану. ООН неоднократно заявляла, что страна находится на грани худшего в мире гуманитарного кризиса. Предложение поступило после запроса Саудовской Аравии, которая в настоящее время возглавляет ОИС. Вероятно, это будет крупнейшее международное мероприятие по Афганистану с момента возвращения к власти «Талибана»1 (организация запрещена в РФ).

После падения прежнего афганского правительства и бегства войск США в августе более половины населения страны столкнулось с «острым» недостатком продуктов. Перспектива суровой зимы усиливает угрозу массового голода. Международное сообщество с осторожностью относится к финансированию помощи, проходящей через новое правительство.

Афганцам жизненно необходима поддержка, но ни у кого по-прежнему нет ответа, как направить средства в Афганистан, не ставя под удар санкций США переводящие их финансовые институты. К тому же предполагается, что ЮНИСЕФ и другие гуманитарные учреждения будут иметь внутренние механизмы контроля распределения финансов, а Всемирный банк не будет осуществлять надзор за их расходами.

Едва ли такая непрозрачная схема может вызвать энтузиазм у государств-спонсоров. Тем более доноры готовы оплачивать медикаменты и продовольствие, но не будут покрывать заработную плату учителей и других государственных служащих. Подобная политика может только ускорить крах системы образования, здравоохранения и социальных услуг. Сотни тысяч работников, которым месяцами не платили зарплату, могут в любой момент бросить работу и присоединиться к многомиллионной армии беженцев.

Pakistan has offered to host a summit of foreign ministers from the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) next month to address the looming humanitarian crisis in Afghanistan, foreign minister Shah Mehmood Qureshi said.@ForeignOfficePk https://t.co/jdPobvMkJn — External Publicity Wing (@epwing_official) December 1, 2021

Организация исламского сотрудничества на встрече в Исламабаде попытается найти собственные ответы на эти и другие вопросы, стоящие сейчас перед Афганистаном.

Толпа сожгла полицейский участок в Пешаваре

После того как полицейские в Пешаваре отказались выдать активистам психически неуравновешенного человека, обвиняемого в осквернении Корана, пятитысячная толпа перегородила дорогу и сожгла участок и четыре поста полиции. Офицеры сначала сопротивлялись, но бежали перед лицом тысяч протестующих.

Асиф Хан, сотрудник местного управления полиции, подтвердил, что в результате происшествия никто не пострадал. Для наведения порядка в районе были вызваны войска, а задержанный переведен в другой округ.

В Пакистане богохульство карается смертью, и даже недоказанные обвинения могут спровоцировать насилие. По данным международных и национальных правозащитных групп, подобные обвинения часто используются для запугивания меньшинств и сведения личных счетов.

Mob attacks police, fails to grab blasphemy suspect: PESHAWAR: A mob burned a police station and four police posts overnight in Khyber Pakhtunkhwa after officers refused to hand over a mentally unstable man accused of desecrating the… https://t.co/lrac5Gj5Gv -Follow me more news — Qamar Afzaal Bhatti (@_qbhatti) November 29, 2021

В последние годы Пакистан все чаще сотрясают протесты против богохульства, за которыми стоит радикальная организация «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» (ТЛП). В прошлом месяце правительство страны разрешило ТЛП выдвигать своих кандидатов на выборах.

Пакистану нужна национальная стратегия безопасности данных

Выступая на церемонии награждения по итогам первого общенационального хакатона по кибербезопасности, президент Пакистана Ариф Алви заявил, что сегодняшние вызовы требуют от Пакистана введения обновленной стратегии противодействия угрозам и защиты данных. Он подчеркнул, что риск кибератак вырос с продвижением страны по пути цифровизации.

Приведя примеры недавних атак на систему Федерального налогового управления и Национального банка Пакистана, Алви сказал, что эти нападения привлекли внимание к необходимости защиты от киберугроз. Информация сейчас — самый ценный товар, добавил он и подчеркнул, что Пакистану следует обучить огромное количество специалистов в области кибербезопасности.

Во время упомянутых инцидентов, IT-инфраструктура Национального банка успешно противостояла кибератаке, в то время как в Федеральном управлении по налогам неизвестным хакерам удалось взломать программное обеспечение Hyper-V от Microsoft. В результате взлома все официальные веб-сайты, управляемые налоговой инспекцией, были заблокированы.

Honorable President of Pakistan Dr. Arif Alvi appreciating @MoitOfficial & @IgniteNTF at Digital Pakistan Cybersecurity Hackathon 2021 Grand Finale Awards Ceremony.



Pakistan's 1st Nationwide Cybersecurity Hackathon powered by @IgniteNTF - @MoitOfficial #CyberSecurityHackathon pic.twitter.com/FfJnzb73h1 — Ignite (@IgniteNTF) November 30, 2021

Китай наращивает военный арсенал Пакистана

Пекин уже давно поставляет оружие пакистанской армии, однако в последние годы отношения стран в этой сфере углубились. Теперь Исламабад осуществляет крупные закупки новейшего китайского экспортного оборудования.

«Китай продал или лицензировал Пакистану следующие пять оружейных программ — программу создания ядерного оружия, истребитель JF-17 A-100, реактивную установку залпового огня, танк VT-1A и радиолокационную ракету самонаведения средней дальности класса «земля-воздух» HQ-16», — пишет аналитик Чарли Гао.

Одним из главных аспектов, на котором Пакистан сосредоточил свое внимание при военных закупках у Китая, было приобретение противовоздушной защиты для сухопутных войск. Ранее пакистанские военные полагались в основном на собственные разработки для обеспечения обороны наземных сил. Сейчас правительство Имрана Хана ведет переговоры о покупке системы HQ-9 — китайского аналога российского ЗРК большой дальности С-300.

As Pakistan is facing more restrictions to get weapons from the US, China has filled the vacuum by providing weapons to boost Islamabad's conventional and nuclear arsenal. #Pakistan #US #China #Defence https://t.co/9HX7I7ibBB — Organiser Weekly (@eOrganiser) December 1, 2021

Ранее Китай оказал значительную помощь пакистанской программе создания ядерного оружия и, как утверждается, предоставил компоненты ракет, конструкции боеголовок и даже высокообогащенный уран.

В Пакистане ухудшается экономическая ситуация

Экономическая ситуация в Пакистане стремительно деградирует. В ноябре инфляция выросла до наибольшего уровня за последние годы, а индекс, отслеживающий рост цен на предметы первой необходимости превысил 18% в годовом исчислении. Пакистанская рупия упала до рекордных минимумов, потеряв за шесть месяцев 15% своей стоимости по отношению к доллару. Экономисты опасаются, что растущий импортный счет приведет к истощению валютных резервов и дальнейшей дестабилизации экономики.

Правящая сейчас партия «Техрик-и-Инсаф» (ТИИ) пришла к власти в 2018 году, пообещав положить конец падению экономики. Но премьер Имран Хан не смог решить ни одной из существующих проблем.

«Политические последствия [инфляции] огромны. Нестабильность существовала все время правления Имрана Хана, но последние три месяца были действительно сложными», — говорит Билал Гилани, исполнительный директор Gallup Pakistan.

Власти заявили, что предпринимают шаги для урегулирования ситуации. В ноябре Государственный банк Пакистана повысил базовую процентную ставку на 150 пунктов — до 8,75% — в попытке подавить инфляцию. А на прошлой неделе МВФ и Исламабад договорились произвести транш в размере 1 миллиарда долларов США из приостановленного пакета помощи в размере 6 миллиардов долларов. Для того чтобы фонд возобновил выплаты, Имрану Хану пришлось согласиться на болезненные меры — повышение цен на бензин и электроэнергию.

Pakistan’s economic pain poses political headache for Imran Khan https://t.co/TWdSYEpnnN — Financial Times (@FinancialTimes) December 1, 2021

Аналитики предупреждают, что такие непопулярные шаги могут привести к серьезным волнениям из-за недовольства рядовых пакистанцев и малого бизнеса. Азима Чима, директор Verso Consulting в Исламабаде, утверждает, что правительство «Техрик-и-Инсаф» делает многое, чтобы «контролировать общественное восприятие инфляции», но «практически ничего» для решения самой проблемы.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.