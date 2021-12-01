Семак оценил готовность «Зенита» к матчу 17-го тура РПЛ с «Ростовом»

Санкт-Петербург, 1 декабря. Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о готовности футболистов к матчу 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

По словам специалиста, все мысли игроков в данный момент сконцентрированы на игре российского чемпионата. Семак выразил надежду, что бразильский полузащитник Вендел сможет помочь сине-бело-голубым в игре с «Ростовом».

«Вендел чувствует себя лучше. Надеюсь, он сможет принять участие в этой встрече. Получается, что мы в полном составе полевых игроков готовимся к следующему матчу», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

По словам наставника петербуржцев, у «Зенита» есть игровая обойма, которую тренерский штаб использует на протяжении всего сезона, и молодые футболисты, готовые выйти на поле в любой момент.

Матч «Зенит» — «Ростов» пройдет 3 декабря на «Газпром Арене», старт — в 19:00 по московскому времени.

В матче 16-го тура РПЛ «Зенит» на выезде обыграл столичный ЦСКА и упрочил лидерство в турнирной таблице. Встреча проходила на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.