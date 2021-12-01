Мультилингв Липаева объяснила, как выучить семь языков

Лингвисты считают, что знание нескольких иностранных языков дает человеку несколько картин мир. Елена Липаева, помимо русского, в совершенстве владеет французским, английским, итальянским, испанским, немецким. В настоящее время активно осваивает еще и грузинский язык. Таких как Липаева называют мультилингвами. Их очень мало — всего 3% населения. Эта многоязычная девушка еще и поет. Она — солистка и создатель группы «Элена и ребята» (Elena et les garçons). Группа Липаевой также мультиязычна. Их репертуар состоит из эстрадной классики и джаза на семи языках в авторском прочтении. ФАН удалось пообщаться с певицей-мультилингвом Еленой Липаевой и выяснить, легло ли жить и творить, когда в твоих голове и сердце помещается сразу семь языков.

— Елена, ваш проект Elena et les garçons («Элена и ребята») выделяет и делает необычным мультиязычность. Почему Вы решили выбрать именно такое музыкальное направление и сделать ставку на язык?

Фото из личного архива группы Элена и ребята /

— Все вышло само собой. Языки я начала изучать с детства, а потом втянулась, и это стало своеобразным хобби. Сначала мы работали только с французским репертуаром, потому что с этой музыкой и культурой я знакома, можно сказать, с рождения, я родилась в Люксембурге. А потом подумали, что стоит использовать все знания, ведь это действительно уникальная черта. На разных языках поют многие, но артистов, знающих все языки, песни на которых есть в репертуаре, на самом деле очень мало. Так у нас появились разные программы с разным языковым направлением.

— На Ваш взгляд, что дает человеку и музыканту знание разных языков?

Фото из личного архива группы Элена и ребята /

— Через язык ты погружаешься в менталитет, культуру, историю и искусство страны или народа. Как будто заглядываешь за кулисы и проживаешь чуть-чуть больше интересного. Поэтому и на концертах наша цель — не просто исполнить те или иные песни, но постараться погрузить зрителей в музыкальную культуру разных стран, поделиться этим опытом, рассказать историю какой-то композиции, передать ее уникальность или познакомить слушателей с новыми для них песнями, о которых, возможно, они не знали.

— Меняется ли что-то в композиции, если ее переводят на другие языки?

Фото из личного архива группы Элена и ребята /

— Это очень интересно, потому что язык, на котором исполняется песня, вносит, как мне кажется, ту самую изюминку в ее звучание. Одна и та же композиция в почти одной и той же аранжировке может не понравиться слушателю на одном языке и понравиться на другом. Потому что язык накладывает свой отпечаток на типичную мелодику — музыкальная фраза, которая хороша для англоязычной музыки, может совершенно не сложиться в единое целое с русским текстом. Но даже в тех случаях, когда мелодия позволяет перевод текста на любой язык, характер и настроение песни неуловимо изменяется. Наверное, тут как раз влияют и различия в менталитете и культуре. Одна из любимых моих историй, которую я часто рассказываю на концертах, — песня My way в исполнении Фрэнка Синатры на текст Пола Анка и французский оригинал Клода Франсуа Comme d’habitude. На мой взгляд, это абсолютно две разные песни не только потому, что авторы текста написали о разном, но и потому, что язык и менталитет каждого из поэтов внесли свои коррективы в то, как и о чем он услышал эту замечательную музыку.

— Почему для концерта в Москве 5 декабря Вы выбрали итальянскую программу «Вечер в Сан-Ремо», а не французскую или испанскую?

Фото из личного архива группы Элена и ребята /

— Мне кажется, во всем мире любят Италию, как можно ее не любить? Итальянцы создали столько прекрасного, к тому же это очень красивая, гостеприимная страна, с красивейшим языком. Французская и итальянская культура долгое время влияли на нашу культуру, формировали ее. Они нам близки по менталитету, хотя более темпераментны и жизнерадостны. Легкая хаотичность и надежда на авось свойственны и нам, и им. Вот и получается, что мы впитываем итальянскую культуру с детства через архитектуру наших городов, созданную итальянцами, через музыку и живопись. И для многих Италия — это что-то родное и знакомое, только еще и южное, теплое, дарящее легкость и положительные эмоции. В Москве у нас будет премьера программы. У нас и раньше в репертуаре были итальянские хиты, но полноценную концертную программу, посвященную Италии, продуманную и поставленную с режиссером, мы представляем впервые. Мы исполним хиты любимых итальянских артистов XX и XXI веков: Adriano Celentano, Ricchi e Poveri, Ricardo Fogli, Eros Ramazzotti, NEK и, возможно, менее известные нашему слушателю песни. Как всегда, на наших премьерах мы не ограничились основным музыкальным составом и простыми решениями. С нами выступит духовая секция, к нам придет в гости и споет замечательный кубинский артист, автор и композитор, свободно владеющий в том числе и итальянским языком, — Willie Key. В сценографии мы сделали акцент на экраны и свет, на визуальные эффекты, но пару наших любимых фирменных приемов тоже оставили. В общем, сделали все, чтобы подарить людям настоящий итальянский вечер.

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