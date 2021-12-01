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Жириновский: гражданам России необходимо стремиться к своей мечте

Политика
Жириновский: гражданам России необходимо стремиться к своей мечте
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 1 декабря. Показатель на уровне 84% россиян, которые считают себя счастливыми людьми, является крайне хорошим, рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Помимо этого, политик указал на проблемы «внешне счастливых» скандинавов, у которых «не решены житейские проблемы». По его словам, в Российской Федерации люди умеют преодолевать различные трудности. Жириновский призвал россиян стремиться к своей мечте и «заниматься любимым делом».

«Кто хочет — учится у педагогов или занимается самообразованием. Кто хочет — ездит по стране, путешествует за рубежом, по всему миру наши люди. Сейчас есть свобода передвижения практически по всей планете, дети могут стать теми, кем хочется. Школьники становятся блогерами и зарабатывают миллионы», — приводит слова Жириновского пресс-служба ЛДПР.

Ранее лидер фракции в Госдуме устроил перепалку с членом КПРФ Николаем Коломейцевым. Уточняется, что Жириновский назвал политика «валенком ростовским». Спикеру парламента Вячеславу Володину пришлось вмешаться и сделать замечание.

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