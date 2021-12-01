Берлин, 1 декабря. Лидер партии «Зеленых» в Бундестаге преподала болезненный, но очень полезный урок Украине, выступив против своих покровителей в защиту российского газопровода.

Анналена Бербок наглядно продемонстрировала Киеву, что защита национальных интересов дороже поощрения заокеанских покровителей. В ситуации с «Северным потоком — 2» она выбрала интересы Германии и открыто пошла против американских спонсоров. Украинские политики, тем временем, обрекают свою страну на голод и холод в ответ на редкие и не особо ценные подарки США.

Таким мнением с журналистами поделился эксперт в сфере энергетики, экономист Валентин Землянский, отметив, что у Киева еще есть шанс спасти транзит российского газа и договориться о выгодных поставках из РФ. Вместо того, чтобы осыпать Москву необоснованными обвинениями в угоду США, тот же «Нефтегаз» мог давно сесть за стол переговоров. Эксперт высмеял поведение топ-менеджеров компании и чиновников высшего звена, пытающихся решить вопрос российского газа без общения непосредственно с Россией. Именно эта деструктивная и абсурдная политика подтолкнула Украину к энергетическому коллапсу, первые признаки которого отчетливо видный уже сегодня.

Global Look Press / Ulrich Stamm via www.imago-image/www.imago-images.de

Землянский считает, что Киев еще может спасти транзит. Нужно устроить большие переговоры со всеми заинтересованными сторонами — в первую очередь, естественно, с Россией и конечными потребителями, получающими российский газ с помощью ГТС. А это на данный момент Словакия, Румыния, Хорватия и даже Венгрия. Эксперт напомнил, что Будапешту для благополучного прохождения отопительного сезона нужно 9 миллиардов кубов газа. Тем временем венгры законтрактовали у «Газпрома» в обход Украины лишь 4,5 миллиарда кубов, то есть половину объема Венгрия все равно получит из украинской трубы.

Землянский напомнил, что у Украины есть ценный козырь — уникальные во многом газовые хранилища — который можно выгодно разыграть на переговорах. Но для того, чтобы спасти ситуацию в энергетике украинской власти нужно забыть о своих сверхприбыльных схемах с виртуальным реверсом и поставить на первое место защиту национальных интересов. Так совсем недавно сделала лидер «Зеленых» Анналена Бербок, несказанно удивив своих покровителей за океаном.

«Буквально на днях было заявление Германии, что мы согласовываем политику в отношении «Северного потока — 2». И там до смешного доходит. Анналена Бербок — первая проводница интересов США в ФРГ вдруг заявляет: «Этот наш газопровод и нам решать, что с ним делать. Что это вы тут своими санкциями разбрасываетесь. А ведь она таким образом жестко осадила своих покровителей в Вашингтоне, предала их ради «Северного потока — 2» и комфорта своих граждан. Национальные интересы оказались выше. И газ (как бы это смешно ни звучало) оказался дороже денег, которые получают «Зеленые» из США. Еще раз напомню, это те самые «Зеленые», которые еще вчера были смертельными врагами «СП-2» в угоду янки. Как-то национальная гордость все-таки взяла верх Это был сильный урок от Бербок для Украины, но вряд ли наши чиновники одумаются и сделают так же», — посетовал Валентин Землянский.

Эксперт добавил, что, по факту, Киеву ничто не мешает прекратить бессмысленную борьбу с «Северным потоком — 2» и бороться за выживание своей ГТС. Но здесь решает влияние извне. Украинская власть и не знает, что такое национальные интересы и независимая политика.

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