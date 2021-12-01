СМИ опровергли взятие талибами КПП на ирано-афганской границе

Кабул, 1 декабря. Боевики радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) прекратили перестрелку с иранскими пограничниками, не захватив каких-либо объектов на границе. Об этом сообщают иранские СМИ.

Информированный источник сообщил изданию Etemad Online, что столкновения на пограничной линии, начавшиеся вечером 1 декабря, прекратились. Отмечается, что в соответствии с действующими процедурами стороны должны в срочном порядке созвать встречу для обсуждения инцидента.

Кроме того, агентство Tasnim опровергло домыслы о том, что талибам удалось захватить два пограничных поста. Как отметил источник, опубликованные в соцсетях изображения относятся к началу столкновений, и сейчас пограничные силы Ирана полностью контролируют рубежи страны.

بعد از ظهر امروز در منطقه شغالک در نزدیک ولایت نیمروز بر سر یک سوءتفاهم مرزی درگیری‌ میان نیروهای مرزبانی ایرانی و طالبان رخ داده است/ هم‌اکنون این درگیری‌ها پایان یافته و ایران در حال توجیه #طالبان نسبت به خط مرزی است.https://t.co/CdXSvOgtVP — روزنامه همشهری (@hamshahrinews) December 1, 2021

СМИ отметило, что причиной перестрелки между афганскими боевиками и ВС Ирана стало неверное понимание разделительной линии. Сообщается, что несколько лет назад для борьбы с контрабандистами в нескольких сотен метров от афганской границы на территории Ирана были возведены стены.

Однако сегодня иранские фермеры зашли за стену, по-прежнему находясь на территории Исламской республики. Силы «Талибана» ошибочно посчитали, что границу Афганистана попытались пересечь нелегальным путем. После этого боевики открыли огонь, перестрелка переросла в столкновения с применением тяжелых вооружений.

????جزئیات ماجرای درگیری نیروهای مرزی ایران با #طالبان



تسنیم نوشت:عصر امروز در منطقه شغالک در نزدیک ولایت نیمروز بر سر یک سوءتفاهم مرزی درگیری‌ میان نیروهای مرزبانی ایرانی و طالبان رخ داده است. pic.twitter.com/5nycsMW1iY — resalatplus (@resalatplus) December 1, 2021

Ранее в ряде СМИ и соцсетях появилась информация о крупных боевых столкновениях между иранскими пограничниками и боевиками «Талибана» в районе Конг афганской провинции Нимруз. Источники заявляли о возможных потерях в стане талибов.

1 Организация запрещена на территории РФ.