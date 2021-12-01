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СМИ опровергли взятие талибами КПП на ирано-афганской границе

Весь мир
СМИ опровергли взятие талибами КПП на ирано-афганской границе
Федеральное агентство новостей  /  ТАСС / STRINGER / EPA

Кабул, 1 декабря. Боевики радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ) прекратили перестрелку с иранскими пограничниками, не захватив каких-либо объектов на границе. Об этом сообщают иранские СМИ.

Информированный источник сообщил изданию Etemad Online, что столкновения на пограничной линии, начавшиеся вечером 1 декабря, прекратились. Отмечается, что в соответствии с действующими процедурами стороны должны в срочном порядке созвать встречу для обсуждения инцидента.

Кроме того, агентство Tasnim опровергло домыслы о том, что талибам удалось захватить два пограничных поста. Как отметил источник, опубликованные в соцсетях изображения относятся к началу столкновений, и сейчас пограничные силы Ирана полностью контролируют рубежи страны.

СМИ отметило, что причиной перестрелки между афганскими боевиками и ВС Ирана стало неверное понимание разделительной линии. Сообщается, что несколько лет назад для борьбы с контрабандистами в нескольких сотен метров от афганской границы на территории Ирана были возведены стены.

Однако сегодня иранские фермеры зашли за стену, по-прежнему находясь на территории Исламской республики. Силы «Талибана» ошибочно посчитали, что границу Афганистана попытались пересечь нелегальным путем. После этого боевики открыли огонь, перестрелка переросла в столкновения с применением тяжелых вооружений. 

Ранее в ряде СМИ и соцсетях появилась информация о крупных боевых столкновениях между иранскими пограничниками и боевиками «Талибана» в районе Конг афганской провинции Нимруз. Источники заявляли о возможных потерях в стане талибов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан иран граница талибан
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