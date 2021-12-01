Бразилия подтвердила первые два случая заражения штаммом «Омикрон»

Бразилиа, 1 декабря. Санитарные власти Бразилии подтвердили первые два случая заражения новым вариантом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает Национальное агентство санитарного надзора (Anvisa).

???? #AlertaT13 | Ómicron en Brasil: Agencia de Vigilancia Sanitaria reporta dos casos de forma preliminar, a la espera de la confirmación en un segundo laboratorio. Se trata de un pasajero proveniente de Sudáfrica y su esposa. pic.twitter.com/PPlIB6Drxw — T13 (@T13) November 30, 2021

Штамм был обнаружен у 41-летнего мужчины и 37-летней женщины, которые прибыли в Бразилию из ЮАР 23 ноября. Перед вылетом пассажир сделал тест, оказавшийся отрицательным. Позже он сдал повторные анализы вместе со своей супругой, чтобы подготовиться к возращению в Южно-Африканскую Республику. Результаты показали, что пациенты были инфицированы штаммом «Омикрон».

По информации агентства, результаты анализов двух пассажиров были отправлены в другую лабораторию для подтверждения.

Это первый случай обнаружения нового варианта в Бразилии и Латинской Америке в целом.

«Агентство подчеркивает, что въезд пассажиров на территорию Бразилии произошел 23 ноября, то есть до уведомления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о появлении нового штамма», — говорится в заявлении Anvisa.

Власти страны приостановили авиасообщение с ЮАР и пятью другими государствами 29 ноября.

La secretaría de Salud de Sao Paulo, Brasil confirmó los dos primeros casos positivos de la variante ómicronhttps://t.co/uG2isRMeiE — Cadena Política (@cadenapolitica) December 1, 2021

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название «Омикрон», был впервые обнаружен в Южно-Африканской Республике в ноябре. ВОЗ определила его как «вариант, вызывающий беспокойство» из-за большого количества мутаций — 32. По данным ученых, некоторые из этих мутаций могли сделать вирус более заразным и устойчивым перед вакцинным иммунитетом.