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Бразилия подтвердила первые два случая заражения штаммом «Омикрон»

Весь мир
Бразилия подтвердила первые два случая заражения штаммом «Омикрон»
Global Look Press  /  Fleig / Eibner-Pressefoto via ww

Бразилиа, 1 декабря. Санитарные власти Бразилии подтвердили первые два случая заражения новым вариантом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает Национальное агентство санитарного надзора (Anvisa).

Штамм был обнаружен у 41-летнего мужчины и 37-летней женщины, которые прибыли в Бразилию из ЮАР 23 ноября. Перед вылетом пассажир сделал тест, оказавшийся отрицательным. Позже он сдал повторные анализы вместе со своей супругой, чтобы подготовиться к возращению в Южно-Африканскую Республику. Результаты показали, что пациенты были инфицированы штаммом «Омикрон».

По информации агентства, результаты анализов двух пассажиров были отправлены в другую лабораторию для подтверждения.

Это первый случай обнаружения нового варианта в Бразилии и Латинской Америке в целом.

«Агентство подчеркивает, что въезд пассажиров на территорию Бразилии произошел 23 ноября, то есть до уведомления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о появлении нового штамма», — говорится в заявлении Anvisa.

Власти страны приостановили авиасообщение с ЮАР и пятью другими государствами 29 ноября.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший название «Омикрон», был впервые обнаружен в Южно-Африканской Республике в ноябре. ВОЗ определила его как «вариант, вызывающий беспокойство» из-за большого количества мутаций — 32. По данным ученых, некоторые из этих мутаций могли сделать вирус более заразным и устойчивым перед вакцинным иммунитетом.

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бразилия коронавирус омикрон омикрон-штамм
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