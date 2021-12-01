Итальянское СМИ спрогнозировало конфликт в Ливии в случае недопуска до выборов Хафтара и Каддафи

Рим, 1 декабря. По мнению итальянского СМИ Expartibus, «срыв процесса национального примирения не за горами», если два наиболее популярных кандидата в президенты Ливии не смогут баллотироваться на пост главы государства.

«Вместе эти два самых популярных человека в стране, согласно опросам аналитиков, могли бы умиротворить ее и восстановить авторитет государства. Это возможный сценарий, однако только в том случае, если избирательная комиссия допустит их к участию в выборах, и, если исламистские ополчения не будут вмешиваться в голосование. В противном случае полный срыв процесса национального примирения — не за горами», — утверждает ExPartibus.

24 декабря в Ливии должны пройти президентские выборы. В предварительный список кандидатов вошли 73 человека. Еще нескольких претендентов вернули в гонку после апелляций. Однако Высшая избирательная комиссия (ВИК) страны уже вычеркнула из списка избирателей Сейфа аль-Ислама Каддафи — сына бывшего ливийского лидера и одного из самых популярных людей в стране.

Ранее военный прокурор Ливии при Министерстве обороны переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Масуд Рахума потребовал от ВИК не регистрировать на президентских выборах Каддафи-младшего и Халифу Хафтара — главнокомандующего Ливийской национальной армией.

По мнению итальянских журналистов, если вслед за Сейфом аль-Исламом до голосования не допустят Халифу Хафтара, то ливийский народ не признает выборы легитимными.

«Восток и юг страны не признали бы результат выборов без участия Хафтара», — отмечает ExPartibus.

В то же время издание считает обоснованным постановление Апелляционного суда Триполи не разрешить баллотироваться в президенты временному премьер-министру Ливии Абд аль-Хамиду Дабибе.

«Легитимность его кандидатуры, мягко говоря, сомнительна», — сообщает ExPartibus, обвиняя главу ПНЕ в подкупе избирателей.

Также, по мнению итальянских журналистов, кабмин демонстрирует бессилие перед лицом радикальных группировок.